DPÜ’den Ürdün ve Filistin’den 5 üniversiteyle iş birliği anlaşması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Ürdün ve Filistin’e gerçekleştirdikleri ziyaretlerde DPÜ adına 5 üniversiteyle iş birliği anlaşması imzaladılar.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez’in Dumlupınar Üniversitesinin uluslararasılaşma ve farklı kurumlarla etkin iş birliği hedefleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri yurt dışı seyahatlerinde Ürdün’deki Al-Baqla Uygulama Üniversitesi (BAU), Al-Ahliyya Amman Üniversitesi (AAU), Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (JUST) ve Ürdün Al-Zaytoonah Universitesi (ZUJ) ile Filistin’deki Al-Quds Üniversitesi (AQU) arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Göçmez, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına çok verimli geçen bir toplantı dizisini geride bıraktık. Ortak çalışma alanlarımızın olduğu Ürdün ve Filistin’den toplam beş üniversiteyi ziyaret etmiş olduk. Beş üniversiteyle ayrı ayrı imzalanan anlaşmalarla üniversiteler arası öğrenci ve personel değişimi, üniversitelerin sahip olduğu laboratuvarların karşılıklı kullanımı ve ortak çalışma alanlarında iş birliği konularında uzlaşmalar resmiyet kazanmış oldu" dedi.

"DPÜ 80’nin üzerinde ülkeden öğrencilere eğitim veriyor"

İmzalanan anlaşmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Kazım Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 80’nin üzerinde ülkeden öğrencilere eğitim vermesinin yanında farklı kıtalardan onlarca üniversiteyle iş birliği yapmasıyla bir dünya üniversitesi olma unvanını fazlasıyla hak ediyor. Ürdün ve Filistin’de beş ayrı üniversiteyle imzaladığımız iş birliği anlaşmalarıyla bu unvanı hak ettiğimizi defalarca kanıtlamış olduk. DPÜ, sadece Kütahya’ya ve Türkiye’ye değil tüm dünyaya bilimle, eğitimle katkı sunan bir kurum olma özelliğini geçmişte olduğu gibi gelecekte de sürdürecek. Bu ziyaretimizde bizleri ağırlayan üniversitelerin yöneticilerine de ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.