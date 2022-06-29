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DPÜ’den Temel Göstergeler ile Ekonomi ve Finans Piyasaları eğitimi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş birliğinde Temel Göstergeler ile Ekonomi ve Finans Piyasaları eğitimi gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 29.06.2022, 10:34
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş birliğinde Temel Göstergeler ile Ekonomi ve Finans Piyasaları eğitimi gerçekleştirildi.
KUTSO’nun yönetim binasındaki konferans salonunda DPÜSEM ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde DPÜ İİBF Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Yunus Şişman eğitmen olarak yer aldı.
Eğitimde, Makro İktisadi Göstergeler Analizi, Finansal Piyasalar Analizi ve Uluslararası Makro İktisadi Analiz gibi konularda ayrıntılı bilgiler verilerek, işletmeler için öneriler paylaşıldı.