DPÜ’den Kütahya Turizm Master Planı önerisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından hazırlanan Kütahya Turizm Master Planı’na ilişkin öneriler için Kütahya Valiliği’nde toplantı düzenlendi.

Kütahya Valiliğinin toplantı salonunda düzenlenen sunuma Vali Ali Çelik, Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ağca, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Bir yılı aşkın bir süredir Prof. Dr. Ahmet Ağca’nın yürütücülüğünde ve büyük bir bölümü DPÜ’nün akademik personellerinden oluşan ekip tarafından sürdürülen projenin sonunda yürütülen çalışmalar, bir öneri biçiminde hazırlanarak Kütahya’nın yöneticileriyle paylaşıldı.

Sunumda Kütahya Turizm Master Planı kapsamında, Kütahya’nın turizm potansiyeli, kentin kültür, sağlık, doğa turizmi ile termal turizm başlıkları altında mevcut durumu, ilgili kuruluşlarla yürütülecek iş birlikleri ve plan kapsamında Kütahya’nın turizm politikasına ait slogana ilişkin öneriler konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi ve öneriler sunuldu.