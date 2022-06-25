DPÜ’den “Kültür Endüstrileri ve Genç Girişimciler” projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), KGSMYO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler” projesinin açılış etkinlikleri çerçevesinde panel ve sergiye ev sahipliği yaptı.

Rektörlük binasında düzenlenen etkinliklere Kütahya Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Kırbaç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık, GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, KGSMYO Müdürü ve projenin koordinatörü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ile müdürlüğün Proje Eğitim Daire Başkanı Emire Cete, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, il müdürleri, akademik ve idari personel, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin Kırmızı Salon’da düzenlenen panel bölümünde açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Pınar Yazkaç,” Bu projeyle 21. yüzyılda Kütahya şehrinin taşıdığı zengin kültürel mirasa genç girişimci gözüyle bakarak gençlerin kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle oluşturucu ürün ve eser üretme becerilerinin geliştirilmesi amaçlıyoruz. Özgün, yenilikçi ve sürdürülebilir rol model olacak bir kültür endüstrisi tasarımıyla deneysel atölye çalışması gerçekleştirerek ortaya somut ürünler çıkması da hedeflerimiz arasında. Projeden yararlanacak 25 öğrencimizi staj dönemindeki son sınıf öğrencilerimiz ile yüksek lisans yapan başarılı gençlerimiz arasından seçerek hem onların tasarım gücünden faydalanacak hem de eğitim hayatlarına maddi katkı sunmuş olacağız” dedi.

“Projenin farklı alanlardan pek çok çıktısı olacak”

Projenin farklı alanlardan pek çok çıktısı olacağını söyleyen Yazkaç,” Kütahya Valiliği, Kütahya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Kütahya Porselen’in paydaşı olduğu bu projede gençlerimize girişimciliği aşılayarak kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle oluşturucu eser üretme becerilerini geliştireceğiz. Ayrıca bu projenin hem sergi, tasarım yarışması, panel atölye çalışmalarının düzenlenmesi, üç bildiri yazılması gibi akademik çıktıları olacak hem de katalog, dijital platform, internet sayfası, farklı tekniklerde özgün eser üretimi, Aizanoi Antik Kenti için hediyelik eşya tasarımı, dijital tasarım ve sanayide üretilecek ürün prototipi geliştirme, üniversite sanayi iş birliği ile ortak üretim yapabilme gibi fiziki ve dijital çıktıları olacak” diye konuştu.

“Bu proje DPÜ’ye çok iyi gelecek”

Yazkaç’ın ardından bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, çok önemli bir proje için bir araya gelindiğini kaydederek,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sanata ve sanatçıya verdiği destekle öne çıkan ve bunu fiilen de ispat eden bir üniversitedir. Geçmişte fakülte ve meslek yüksekokulumuzun faaliyetleri, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin delilidir. Ben bu projede emeği geçenlerden başta Pınar Hocam’a Telif Hakları Genel Müdürlüğümüze, Sema Hanım özelinde özel sektörden tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje DPÜ’ye çok iyi gelecek” dedi.