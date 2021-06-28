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DPÜ’den Dikey Tarıma yerli çözüm

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin ürettiği Türkiye’nin ilk yerli kil tabanlı bilyelerinin deneysel çalışmalarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 28.06.2021, 13:37
DPÜ’den Dikey Tarıma yerli çözüm

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin ürettiği Türkiye’nin ilk yerli kil tabanlı bilyelerinin deneysel çalışmalarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Ürün hakkında bilgi veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Uz, "Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada verimli tarım arazilerinin ve kaynaklarının giderek azalmaya başlaması nedeniyle topraksız tarıma duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda kil bazlı bilyelerin ülkemizdeki seralarda kullanılan cocopeat’e alternatif olacağı öngörülüyor. Mevcut ürünün başta Kütahya olmak üzere ülkemize kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Kütahya Valisi Ali Çelik’i ziyaret eden Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Veli Uz, Prof. Dr. Ali İssi ile Ziraat Mühendisi Atilla Yılmaz’ı tebrik eden Vali Çelik, deneysel çalışmaları başarıyla sonuçlanan ürünleri inceledi ve Kütahya’nın bir ilki daha başarmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerli ve milli olanaklarla üretilen ürünün ilerleyen süreçte başta Kütahya olmak üzere ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya da değinen Çelik, başarının sürdürülebilirliği için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.
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