DPÜ’de Zaferin 100. Yılına Özel Muaythai Turnuvası

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı Minik Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

DPÜ Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinlikte 10-11 Yaş Çocuklar ve 12-13 Yaş Yıldızlar kategorilerinde 860 sporcu 26-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen turnuvada dereceye girmek için yarıştı. Türkiye Muaythai Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği turnuvanın kapanış törenine Kütahya Valisi Ali Çelik ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da katıldı. Vali Çelik ve Rektör Uysal farklı kategorilerde dereceye giren sporculara madalyalarını sundu.

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Dumlupınar Üniversitesinin Dumlupınar Zaferi’nin 100. yılında bu turnuvaya ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren ve dereceye giren sporcuları kutlayan Rektör Uysal’a, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız tarafından plaket hediye edildi.

Öte yandan ödül töreni öncesinde Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ve aralarında Spor Bilimler Fakültesinin Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Şentürk’ün de yer aldığı yönetim kurulu üyeleri, Rektör Uysal’ı makamında ziyaret ederek, kendilerine turnuva boyunca gösterilen konukseverlikten dolayı teşekkürlerini sundular.