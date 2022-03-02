DPÜ’de ’Zaferin 100. Yılı’ konulu çalıştay

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi proje, Eğitim ve Kültür Topluluğu, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altıntaş Meslek Yüksekokulu ve Kütahya Gençlik Merkezi ortaklığında Altıntaş Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte “Zaferin 100. Yılı” konulu çalıştayda atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Dumlupınar Zaferi’nin 100. yılı sebebiyle Kütahya’da yapılacak olan etkinlik ve projelerin görüşüldüğü çalıştayda lise ve üniversite öğrencileri ortak paydada yeni fikirler ortaya çıkararak kurumlar arası iş birliği ile sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı oluşturdu.

Eğitim, kültür, sosyal ve gençlik çalışmalarının görüşüldüğü çalıştayda, atölyelere Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğu üyeleri Abdullah Sala, Melek Durlanık, Nurcan Şimşek, Meltem Karasu, Abdülmuttalip Şahan, Barış Yolcu, Burçin Koç, Feyza Nur Aylanç ve Zehra Acar liderlik ederek Altıntaş Meslek Yüksekokulu ve Altıntaş Anadolu lisesi öğrencilerinin fikirlerini programlamaya yönelik mentör çalışması gerçekleştirdiler.

Çalıştayda bulunan gençleri ziyaret eden Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve Eğitim Fakültesinin Dekan Yardımcısı ve Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.