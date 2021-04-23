DPÜ’de “Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi ve Öğrenci Katılımı” etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen “Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi ve Öğrenci Katılımı” etkinliği çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Etkinlikte Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun ve Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu’nun çalışmaları ile kalite süreçlerinde öğrencilerin nasıl yer alabileceğine ilişkin konular hakkında bilgiler verildi.

Kalite kültürünün öğrenciler tarafından daha fazla sahip çıkılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Üniversitesinde kalite kültürünün tüm birimlerde yaygınlaşmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Uysal, YÖKAK’ın Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’a, Öğrenci Komisyonu Başkanı Mehmet Bora’ya ve Öğrenci Komisyonu Üyesi Fatma Ayvat’a ve Kalite Koordinatör Doç. Dr. Özgür Saygın’a teşekkür etti.