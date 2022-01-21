DPÜ’de “Yaşlılık Gerontoloji ve Yaşlı Hakları” üzerine söyleşi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından “Yaşlılık Gerontoloji ve Yaşlı Hakları” üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Çevrim içi ortamda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın’ın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konuşmasına kendisini tanıtarak başlayan Dr. Kemal Aydın,” Bundan 100 sene evvel 50 yıl yaşayabilmek çok önemliydi. 60’ı gören çok az insan vardı. Savaşlar, kıtlık, salgın hastalıklar bir anda nüfusu alıp götürüyordu. Tıp konusunda çok ciddi gelişmeler oldu. Bu inkar edilemez. Türkiye bu çalışmalarda hem rol almalı, hem de bu çalışmaları toparlayan bir ülke olmalı. Yaşlanma anne karnından başlayıp ölüme kadar olan bir süreç. Toplumun her kesiminin yaşlanma konusunda bir sorumluluğu var. Anadolu’da görüyoruz, 100 yaşında köylerde doktor yüzü görmemiş sağlıklı insanlar var” dedi.