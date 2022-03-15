DPÜ’de “Vergilemeye Zarif Dokunuşlar” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Sandalcı’nın yaptığı, Prof. Dr. Ersan Öz ve Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel’in konuşmacı olarak katıldıkları “Vergilemeye Zarif Dokunuşlar” adlı konferans gerçekleştirildi.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Amfi-2 Salonunda gerçekleştirilen konferansa, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Hazine Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesi Prof. Dr. Ersan Öz ve Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Cengiz Duran, Doç. Dr. Ulvi Sandalcı, Kütahya Defterdarlığı personelleri, üniversitenin akademik ve idari personellerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci de katıldı.

“Vergilendirmeye Zarif Dokunuşlar” ismiyle, Türk vergileme sistemini aktarıp, verginin önemine değinen konuşmacılar aynı zamanda uluslararası ölçekte vergilendirmeye de değindiler.