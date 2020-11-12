DPÜ’de ’Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi’ çalışmaları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü, Prof. Dr. Mustafa Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda uzaktan ve karma eğitimi tüm yönleriyle ele aldı.

Yükseköğretim kurumlarının Covid-19 salgınıyla birlikte hayata geçirdikleri uzaktan, karma eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme” çalışmaları kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya, Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Saygın, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe Akpolat, Gönül Baş, Ebru Yeni, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Aydın ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. M. Seçkin Bacak, Öğr. Gör. Ferzende Tekçe ve Öğr. Gör. Şahin Sağlam ile Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sülbiye Umurhan katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Mustafa Aydın, kalite süreçlerine yönelik olarak Mart ayından bu yana uzaktan eğitimde Dumlupınar Üniversitesinin önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, “YÖKAK ve Üniversitemiz hedefleri doğrultusunda daha iyi bir uzaktan eğitim verme ve her bir öğrenciye ulaşabilme hedefiyle çalışıyoruz. Çalışmalarda emeği geçenlere gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve kendilerine duyduğu memnuniyeti ifade ediyorum” dedi.

Toplantı, Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Saygın’ın değerlendirmeleri ve bir sonraki toplantı gününe ilişkin ifadeleri ile tamamlandı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın, “Üniversitemizde uzaktan ve karma eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerine yönelik yoğun bir mesai harcanıyor. Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan/karma eğitim uygulamalarını konu alan 2020 Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak üzere Kalite Koordinatörlüğünce bir dizi toplantı düzenleniyor. Bu düzenlediğimiz üçüncü toplantıydı. Bu toplantıda uzaktan ve karma eğitim tüm yönleriyle tartışıldı ve yapılacaklar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerini kullandı.