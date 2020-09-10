DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi’nde video konferans yöntemiyle “Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim” konulu seminer düzenledi.

Eğitim Fakültesi’nin video konferans yoluyla düzenlediği etkinlikte söz alan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, salgın bitse de uzaktan eğitimin öneminin azalmayacağını söyledi.

Rektör Uysal, “Karar arifesinde olduğumuz bir dönemde böyle bir panel düzenleyen Eğitim Fakültemiz ve Eğitim Fakültemizin değerli hocalarına çok teşekkür ediyorum. Bu toplantı bütün akademisyen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz için faydalı olacaktır. Salgın döneminde biz uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldık. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitime göre avantajları da var. Artık uzaktan eğitim sistemi, eğitim sisteminin merkezine yerleşeceğini düşünüyorum. Salgın bitse bile uzaktan eğitimin önemi azalmayacak eğitim sisteminin merkezinde yer alacaktır. Seminerin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, seminerin konusu hakkında bilgi vererek konuşmacıları tanıttı.

“Uzaktan eğitimde temel sorun isteksizlik”

Konuşmacılardan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Turgay Alakurt, Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programının (PIAAC) verilerinden ve Türkiye’nin OECD ülkeleri arasındaki yerinden söz ettiği konuşmasında, ”Sayısal, sözel ve teknoloji yoğun beceriler alanında da yetişkinlerimizin büyük bir kısmı çağın gerektirdiği becerilerden yoksun. Yetişkinler özellikle zorunlu eğitimden sonra beceri kazanamıyor’ diyerek ortaya çıkan sorunlara dikkat çekti.

Uzaktan eğitim sürecinin bileşenlerini ve uzaktan eğitimin sürdürülmesinde kullanılan bilgi kaynaklarını sıralayan Doç. Dr. Alakurt, Türkiye’de bugün 17-18 yaşında olan Öğrencilerin Teknolojik Araçlara Erişimine ilişkin PISA verileri üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde 75’ini evinde internet bağlantısı olduğunu beyan etmesine karşın Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) giriş yapan öğrenci oranının yüzde 40 olduğunu kaydeden Alakurt, bu verilerin uzaktan eğitimde öncelikli sorunun erişilebilirlik değil uzaktan eğitime duyulan isteksizlik olduğunu söyledi.

Alakurt, uzaktan eğitimin etkinliğinin sağlanması için teknoloji, içerik, pedagojik ve izleme-değerlendirme başlıklarında hazır bulunuşluğun temel koşul olduğunu ifade etti.

“Uzaktan eğitimde öğretmenlerin soru sorma biçimleri değişmeli”

Seminerin ikinci konuşmacısı olan Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melis Yeşilpınar Uyar, pedagojik hazır bulunuşluğun alt başlıkları olan Pedagojik Bilgi, Pedagojik Tutum, Pedagojik Beceri ve Pedagojik Alışkanlıklar konusunda bilgiler vererek başladığı sunumunda şunları söyledi,”Uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanlarının karşılaştığı sorunları ders geliştirme ve sunmaya ayrılan zamanın yetersiz olması, ders geliştirme ve teknoloji kullanımı noktasında personel eğitiminin yetersiz olması, öğrencilerin bilgisayar okuryazarlığı ve teknik becerilerinin yetersizliği ve teknolojik alt yapı sorunları olarak sıralayabiliriz. Bunun yanında öğrencilerimiz de çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar. Öğrencilere sağlanan destek ve geribildirimin yetersiz olması, öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin yetersiz olması, teknik konularda öğrencilere yeterli eğitim süreçlerinin oluşturulamaması öğrencilerimizin başlıca sorunları arasında. Bunun yanında kütüphane gibi hizmetlerden yararlanamaması, topluluk hissiyatının oluşturulamaması, açık ve anlaşılır olmayan yönergeler, öğrencilerin sistem dışına çıkarak, öğretimden kopmaları, öğretim elemanlarının tartışma platformlarını yeterince kullanmaması ve alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılmamasının da öğrencilerin yaşadığı diğer sorunlardır. Uzaktan eğitim sürecinde verilen eğitimde öğretmenlerin soru sorma yöntemini değiştirmeleri gerekiyor. Bu soruların öğrencilerin bilgiyi anlamasının yanında bunu çözümleme ve değerlendirmesine olanak verecek sorular olması oldukça önemli. İçeriklerin görsellerle ve ek kaynaklarla desteklenmesi uzaktan eğitimin kalitesini artıracaktır” diye konuştu.