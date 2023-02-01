DPÜ’de “Üstün Zekalı Çocuklarla Geogebra Keşfi” konulu etkinlik

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi tarafından “Üstün Zekalı Çocuklarla Geogebra Keşfi” konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Fakültenin akademisyenlerinden Arş. Gör. Gamze İnci’nin danışmanlığında 16 üstün zekalı çocuğun öğrenim gördüğü projenin kapanış törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, akademik ve idari personel ve davetliler katıldı.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Arş. Gör. Gamze İnci, ”Yürütücülüğünü Eğitim Fakültemizin öğrencileri Feyza Nur Aylanç ve Zehra Acar’ın yaptığı 2209 A- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu çerçevesinde desteklenen Geogebra Destekli Farklılaştırılmış Matematik Etkinliklerinin “Üstün Zekalı Öğrencilerin Yatkınlık Becerilerine Etkisi” projesi çerçevesinde 5, 6 ve 7. sınıf düzeylerinden 16 üstün zekalı öğrenciye Fibonacci dizisi, örüntü, fraktal ve altın oranın vurgulandığı eğitimler vererek bu öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye çalıştık. Proje çerçevesinde bilgisayar laboratuvarı çalışmaları, test çalışmaları, oluşturucu drama etkinlikleri gerçekleştirdik” dedi.

“Fedakarlık etmeden bir şey olmuyor”

Fedakarlık etmeden bir şey olmadığına dikkat çeken Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi,” Bir hafta boyunca çok güzel bir program oldu. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu çocuklarımız da çok iyi yerlere gelecek. Bütün bitkilerde ve hayvanlarda dahi ölçü vardır. Çocuklarımız bunu gördüler. Bir resim çizerken, bir bina yaparken buna göre yapıyorlar. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğin ardından projenin yürütücüleri olan öğrenciler, proje süresince kendilerine her türlü desteği veren Rektör Uysal’a, Dekan Terzi’ye ve Arş. Gör. İnci’ye teşekkür ettiler. Etkinlik, Uysal ve Terzi’nin projede eğitim alan öğrencilere katılım belgelerini sunmasının ardından sona erdi.