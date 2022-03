DPÜ’de “Türk Medeni Kanunu ve Kadın Hakları” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversietsi’nde Eğitim Fakültesi ve Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ ATHUM) tarafından “Türk Medeni Kanunu ve Kadın Hakları” konulu konferans gerçekleştirildi.

Fakültedeki Mavi Salon’da DPÜ Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi katkılarıyla düzenlenen konferansa konuşmacılar Kütahya Barosu Adli Yardım Komisyonu Başkanı Av. Arb. Eda Eğmir Yüceer, Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Av. Arb. Esin Özak Sezengöz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde (ŞÖNİM) görev yapan Seda Karpuz ve Sevilay Us’un yanı sıra Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Kadın her an her gün önemlidir”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İrfan Terzi, “Kadın her an her gün önemlidir. Türk kadını dediğimizde daha farklı bir yeri vardır. Türk kadınını savaşta da görüyoruz. Nene Hatun’u, Şerife Bacı’yı da görüyoruz. Türk kadını her zaman güçlüdür. Kadının yeri farklıdır ve doldurulamaz. Kadın her yerdedir, kadının değerini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Konferansta ilk sözü alan Av. Arb. Esin Sezengöz, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair sunumunu gerçekleştirdi. Sezengöz sunumunda, 6284 Sayılı Kanun’da nelerin şiddet olarak tanımlandığını, kanunun ne gibi haklar tanıdığını, alınabilecek tedbir kararlarını, şiddete maruz kalındığında hangi yolların izleneceği konularında bilgiler verdi.

Konferansta söz alan Kütahya Barosu Adli Yardım Komisyonu Başkanı Av. Arb. Eda Eğmir Yüceer, Türkiye’de cumhuriyet döneminden sonra kadına verilen hakları, 1990 yılına kadar kadınların eşleri izin vermeden çalışamadığını, Avrupa Birliği uyum sürecinde bazı eylemlerin suç olmaktan çıkarıldığını hatırlattı. Bazı eylemlerin suç olmadığını ancak boşanma sebebi olduğunu belirtti.

“Umarım şiddeti konuşmadığımız 8 Mart’ları kutlayacağımız günler de görürüz”

"Umarım şiddeti konuşmadığımız 8 Mart’ları kutlayacağımız günler de görürüz" diyerek konuşmasına başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görev yapan Seda Karpuz, alınan yolun çok fazla olduğunu, bu sebeple 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlanmaya değer olduğunu kaydetti. Kurumunun temel amacının şiddeti önlemek olduğunu söyleyen Karpuz, şiddetten dolayı erkek mağdurların da bulunduğunu ancak mağdurların yüzde 90’ını kadınların oluşturduğunu belirterek birçok kuruma, kuruluşa ve vatandaşa eğitimler verdiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görev yapan Sevilay Us ise konuşmasına bir şiddete uğranıldığında, uğrama tehlikesi hissedildiğinde veya tanık olunduğunda neler yapılacağını açıklayarak başladı. ŞÖNİM olarak önleyici ve koruyucu tedbir kararlarını mahkemelerden talep edildiğini, mağdurlara yönelik izleme ve takip dışında rehberlik ve danışmanlık hizmeti de verildiğini bildiren Us, Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle iş ve meslek danışmanlığı gerçekleştirdiklerini, 81 ilde ŞÖNİM bulunduğunu hatırlatarak sürdürdüğü konuşmasını KADES uygulamasını hakkında bilgiler vererek tamamladı.