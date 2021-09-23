banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu

DPÜ’de Sigara Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu tarafından “Dumansız Kampüs” projesi kapsamında Sigara Bağımlılığı, Bağımlı Gençlere Yaklaşım ve Bağımlılıkla Mücadele konulu eğitim gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 23.09.2021, 10:17
DPÜ’de Sigara Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu tarafından “Dumansız Kampüs” projesi kapsamında Sigara Bağımlılığı, Bağımlı Gençlere Yaklaşım ve Bağımlılıkla Mücadele konulu eğitim gerçekleştirildi.

Çevrim içi olarak düzenlenen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Dekan İrfan Terzi, günümüzde insanların bağımlılığın pek çok türüyle mücadele etmek zorunda olduğunu ifade ederek bu konuda özellikle gençlerde oluşturulacak bilincin toplum sağlığı açısından önemine işaret etti. Dekan Yardımcısı Fulya Topçuoğlu Ünal ise, düzenlenen etkinlikle ilgili katılımcıları bilgilendirdi ve “Dumansız Kampüs” projesinin etkinliklerinin tüm hızıyla süreceğini kaydetti.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Münire Kardaş ve Büşra Öztürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sigara bağımlılığının nedenleri ve bu bağımlılıktan nasıl kurtulunabileceğine ilişkin yöntemlerin anlatıldığı etkinlikte, bağımlılıkla mücadele eden gençlere nasıl yaklaşılması gerektiğine ilişkin öneriler de katılımcılara aktarıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0