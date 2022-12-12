DPÜ’de Savunma Sanayii buluşması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uzay ve Havacılık Topluluğu öncülüğünde ve Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle, “Savunma Sanayii Buluşması” konulu konferans gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Amfisinde Uzay ve Havacılık Topluluğu öncülüğünde gerçekleşen konferansa Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Rektör vekili Prof. Dr. Muammer Gavas, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Simav Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Ünsal, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Emin Yüce, konuşmacılar, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“Savunma sanayii ülkece önem verdiğimiz bir konu”

Etkinliğin açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Hasan Göçmez, " Savunma sanayii ülkece önem verdiğimiz bir konu. DPÜ olarak bizim bu önemi fark etmemiz ilk kez Teknofest’te oldu. 5 takımla başlayan yolculuk bugün yaklaşık 40 takıma ulaştı ve geçen sene bir şampiyonluk elde ettik. Oradaki manzarayı görünce burada bahsedebileceğimiz konuların çok daha ayrıntılı biçimde ele alındığını gördüm. Savunma sanayiinin bu düzeyde gelişmesinin temel nedeninin, ulusal bir desteğin olmasının yanında, süreçlerin belli kriterlere sahip, kaliteden ödün vermeden çalışan başarılı insanların yönetiminde olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü kaliteli işler kaliteli insan kaynağıyla ortaya çıkar. Bu alanda yetenekli kişilerin seçiminde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden de yararlanılmadığını ve ülkemizin neresinden olursa olsun kendini çalışmalarıyla kanıtlamış insanlara görevler verildiğini de görüyorum. Bugünkü etkinlikten öğrencilerimizin yanında bu alanda çalışan akademisyenlerimizin de yararlanacağına eminim. Bunun yanında SSB, TUSAŞ, ASELSAN temsilcilerimize de şunu ifade etmek istiyorum. Sizin bu etkinlikte ve gelecekte çizeceğiniz perspektife de mümkün olan en büyük desteği vereceğimizi de belirtmek istiyorum. Tüm katılımcıları selamlıyorum ve hepimiz için yararlı bir etkinlik olmasını diliyorum” dedi.

Konferansta ilk konuşmacı olan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Kurumsal Yönetim ve Koordinasyon Daire Başkanı Emin Asıltürk, SSB’nin faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ardından kürsüye gelen SSB Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Milli Muharip Uçak (MMU) ve Uçak Projeleri başlıklı sunumunda hem kurumunun hem de Türkiye’nin hedeflerinden söz etti.

Konferansın öğleden sonraki bölümünde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin’in TUSAŞ’ın faaliyetleri hakkında yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi. Konferansın son bölümünde Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-optik Sektör Başkanı ve genel müdür yardımcısı Ahmet Akyol, ASELSAN faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Tüm konuşmacıların soru cevap bölümünde öğrencilerin sorularının yanıtladığı etkinlik, katılımcılara günün anısına hediyelerin sunulmasının ardından sona erdi.