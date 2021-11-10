DPÜ’de “Özgür Kudüs” temalı sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, ’54 Eserli Özgür Kudüs Sergisi’ni çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşturdu.

Güzel Sanatlar Fakültesi ve WD Poster tarafından çevrim içi olarak hazırlanan Özgür Kudüs Temalı Jürili Afiş Sergisi’nde hem içerik hem de uluslararası katılım boyutlarıyla Kudüs’ün içinde bulunduğu koşulları görsel iletişim yoluyla tüm dünyaya duyurma konusunda önemli bir görev de üstleniyor. Sergi için 22 ülkeden 96 grafik sanatçısının yaptığı başvuru sonucunda 54 eser sergilenmeye layık bulundu.

Fakültenin sergileri için hazırlanan sergi.dpu.edu.tr adresinde yayımlanan Özgür Kudüs Sergisi’nde Kudüs’ün maruz kaldığı zulüm ve Kudüs’te işlenen savaş suçlarının ele alındığı ve Kudüs’te birlikteliği vurgulamak amaçlı kardeşlik, barış, özgürlük gibi kavramı içeren görsel yorumları yer alıyor.