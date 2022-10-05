DPÜ’de oryantasyon etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerin, öğrenci topluluklarını ve Üniversiteyi tanıması için oryantasyon etkinliği gerçekleştirildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde düzenlenen oryantasyonda öğrenci toplulukları kurdukları sergiliklerde öğrencilere çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve yeni üye kayıtları gerçekleştirdiler. Konserler ve çeşitli gösterilerin de yer aldığı iki gün süren etkinlikte öğrencilerin üniversiteyi ve toplulukları tanıması sağlandı.

Etkinlikte konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Gülsen Özdemir,” Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız bünyesinde yürütülen oryantasyon çalışmaları çerçevesinde öğrencilerimiz ile öğrenci topluluklarımızı bir araya getiriyor. Çeşitli tanıtım, eğlence, bilim ve sanat faaliyetlerini içeren oryantasyon programımız kampüsümüzle yeni tanışan ve geçmiş dönemlerde de aramızda olan öğrencilerimize bir çok faaliyeti iki gün boyunca sunacak. “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile geçtiğimiz dönemde bir çok alanda 33 takım çıkararak Teknofest’e katılım sağlayan ekiplerimizle oryantasyon döneminde tanışabilir ve aralarına dahil olabilirsiniz. 2022 yılı üniversitemiz için özel ve anlamlı bir yere sahiptir. Büyük zaferin 100. yılı ve üniversitemizin kuruluşunun 30. yılı. Bu coşkuyu aynı anda kutlama fırsatı bulduk. Hepinize teşekkür ediyor, oryantasyon etkinliğinin öğrencilerimiz açısından faydalı olmasını umuyorum” diye konuştu.

Öğrenciler, etkinlikte konser veren öğrenci topluluklarının ve Radyo Dumlupınar’ın şarkılarına eşlik ederek keyifli dakikalar geçirdiği oryantasyon eğitimi DPÜ Amfitiyatro’da düzenlenecek konserle tamamlanacak.