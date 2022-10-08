DPÜ’de Oryanatasyon etkinlikleri konserle tamamlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bu dönemde kayıt yaptıran öğrencilerin, toplulukları ve Üniversiteyi tanıması için düzenlenen Oryantasyon etkinliği Amfitiyatro’da düzenlenen konserle sona erdi.

Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları ve Öğrenci Konseyi ile Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katılımlarıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katılarak hem toplulukları, hem de üniversiteyi tanıma olanağı buldu.

Etkinliğin ikinci gününde oryantasyon alanını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, tüm stantları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti ve topluluk çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Rektöre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da eşlik etti. Rektör Uysal, daha sonra alandaki öğrencilere hitap ederek yeni gelen öğrencilere ’Hoş geldiniz’ dedi. Prof. Dr. Uysal, ayrıca tırmanma duvarına bir tırmanış da gerçekleştirdi.

Alanın renk cümbüşüne dönüştüğü Holi Fest etkinliğinin de yapıldığı oryantasyon etkinliği, film gösterimi ve konser için DPÜ Amfitiyatro’ya taşındı. Öğrencilere gazoz, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edilen “Kampüse Hoş Geldin” etkinliğinde öğrenciler önce film gösterimine katıldı. Öğrenci topluluklarının müzik ve dans gösterileriyle devam eden etkinlik günün son saatlerinde son buldu.