DPÜ’de Öğrenci Toplulukları Çalıştayı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ortaklığında üniversitede faaliyet gösteren Öğrenci Toplulukları ile Öğrenci Toplulukları Çalıştayı gerçekleştirdi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya topluluk başkanlarının yanı sıra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli de katıldı.

Çalıştay ile topluluk başkanları, Üniversite Öğrenci Konsey Başkanı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer bir araya gelerek toplulukların faaliyetlerinin nasıl geliştirilecebileceğini, ortak yapılabilecek çalışmalarının niteliği ve toplulukların istekleri görüşüldü.