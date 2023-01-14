DPÜ’de “Meslek Yüksekokullarımızda Ortak Hedefler ve Çıktılar” isimli çalıştay

Cumhuriyetin 100. Yıl anısına Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü tarafından “Meslek Yüksekokullarımızda Ortak Hedefler ve Çıktılar” isimli Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İç Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda Emet Meslek Yüksekokulu Yönetimine Üniversiteye sağlamış oldukları katkılardan dolayı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır’a teşekkür belgesi verildi. Ayrıca Çalıştaya katılımlarından dolayı Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcılarına, Öğretim üyelerine ve Öğretim elemanlarına katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Çalıştay çerçevesinde Kütahya Güzel Sanatlar MYO öğrenci ve Tavşanlı Belediyesi Kültür ve Sanat Derneği sanatçılarının katılımıyla sergi açıldı.