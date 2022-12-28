DPÜ’de ’Matematik tarihine yolculuk’ etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu (MBE), topluluk danışmanı Dr. Ögr. Üyesi Seçil Yemen Karpuzcu’nun eş güdümünde ’Matematik tarihinde yolculuk’ etkinliğinin ikincisi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirildi.

Matematik, Bilim ve Eğitim Topluluğu tarafından Eğitim Fakültesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin Matematik Tarihi dersi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, akademisyenler ve öğrenciler ile Kütahya il merkezindeki 5 farklı ortaokuldan 5., 6. ve 7. sınıf düzeylerinden yaklaşık 160 öğrenci katıldı.

Etkinlik çerçevesinde üniversiteye konuk olan ortaokul öğrencileri için çeşitli konularda eğlenceli ve eğitici 15 farklı matematik etkinliği gerçekleştirildi. Katılımcı öğrencilere etkinlikler sonunda MBE Topluluğu ve organizasyon temalı rozetler verildi. Katılımcı okulların öğretmenleri etkinliklerden çok memnun kaldıklarını ve öğrencilerinin merakla ve eğlenerek çalıştıklarını belirterek öğrenci ve öğretim üyelerine teşekkür ettiler. Ortaokul öğrencileri ise etkinlik sayesinde matematiğe karşı meraklarının ve ilgilerinin arttığını belirttiler.

Etkinliğin sonunda Dekan Prof. Dr. İrfan Terzi etkinliğe katkı sunan akademisyen ve topluluk üyelerini kutladı ve MBE Topluluğu Danışmanı Dr. Yemen Karpuzcu’ya teşekkür plaketi sundu.