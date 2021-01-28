DPÜ’de Kariyer Planlaması Dersi Eğiticilerinin Eğitimi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin destekleriyle 2020-21 Bahar Yarıyılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde verilecek olan Kariyer Planlaması dersinde eğitmen olacak akademisyenler için eğitim programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından 2020-2021 bahar döneminde Dumlupınar Üniversitesinde yürütülecek olan Kariyer Planlaması dersi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş Ceylan, Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanı Neşe Gülmez ve Uzman Deniz Subaşı tarafından akademisyenlere eğitim verildi. Eğitim programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Öğrenci İşleri Dair Başkanı Sülbüye Umurhan ile birlikte Kariyer Planlaması dersinde eğitim verecek tüm öğretim elemanları katıldı. Dersin yürütülmesi süreci hakkında genel bilgilendirmelerin yapılmasıyla başlayan eğitim toplantısında, Yetenek Kapısı ve Kariyer Kapısı projeleri, YTNK TV ve Uzaktan Eğitim Modülü ile ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili katılımcılara hitap eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, eğitim ve iş birliğinin sürdürülmesini temenni ederek, salgın süreci sonrası dönemde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetkililerini üniversitelerinde misafir etmek için davette bulundu.