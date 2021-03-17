DPÜ’de İstiklal Marşı’nın anısına Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı Anısına Ulusal Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde çevrim içi olarak düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık yaptı.

Rektör Kazım Uysal başkanlığında yapılan açılış töreninde Prof. Dr. Zeki Taştan, Prof. Dr. Nazım Elmas ve Prof. Dr. Kemal Timur da etkinliğe ilişkin olarak katılımcılara hitap etti.

Seçici kurul tarafından sempozyumda yer almaya layık bulunan 9 farklı üniversiteden 34 bildiri, iki gün içinde düzenlenen ve öğretim üyelerinin moderatörlüğünü üstlendiği 10 oturumda sunuldu.

Rektör Kazım Uysal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Zeki Taştan ile Doç. Dr. Arif Kolay’ın konuşmalarının da olduğu kapanış oturumunda söz alan Rektör Uysal,” İstiklal Mücadelemiz devam ediyor. Özellikle ekonomik alanda bağımsızlığımız gibi eğitim ve teknoloji alanındaki bağımsızlığımız adeta istiklâlimiz. Bu alanlarda dışa bağlı kaldıkça tam anlamıyla bir bağımsızlıktan söz edemeyiz. Demek ki, istiklal mücadelemiz sürüyor ve bu mücadele sürdükçe bizim İstiklâl Marşımıza ihtiyacımız var. Tüm alanlarda İstiklâl Marşımızın ruhuna uydukça istiklalimize kavuşacağız. Buna yürekten inanıyorum. Gelecek bizimdir. Ben bu sempozyuma katılan herkese, bu sempozyumda bildiri sunan genç arkadaşlarıma, sempozyumu düzenleyen başta Prof. Dr. Şahmurat Arık olmak üzere tüm hocalarıma ve çalışma arkadaşlarıma, son olarak bu etkinliği beraber düzenlediğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi Kütahya’ya kadar geldi. Kısa bir süre görüşme fırsatı bulduk, ancak yoğun programından dolayı bu sempozyumda aramızda olamadı. Ben kendisinin selam ve tebriklerini de sizlerle paylaşıyorum” diye konuştu.