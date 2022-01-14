DPÜ’de “Görsel Metaforlar” konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin “Güzel Sanatlar Konuşuyor” etkinliği kapsamında Arş. Gör. Dr. Resul Ay’ın konuşmacı olduğu “Görsel Metaforlar” konulu seminer düzenlendi.

Çevrim içi ortamda düzenlenen ve Arş. Gör. Dr. Resul Ay’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerinde görsel metaforların görsel iletişimdeki yeri, hangi amaçlar ile kullanıldığı, görsel metafor türleri ve uluslararası tasarımcıların görsel metaforları nasıl geliştirdiklerini ele alan bir sunum gerçekleştirildi.

Arş. Gör. Dr. Ay, sunumun sonunda dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Sunumun ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük, Arş. Gör. Dr. Resul Ay’a gerçekleştirdiği sunum için teşekkür etti.