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DPÜ’de Game Jam etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünün eş güdümünde ve Kütahya Belediyesi iş birliğinde Kütahya’da ilk kez düzenlenen ve 48 saat sürecek Kütahya Game Jam etkinliği başladı.

KÜTAHYA 15.05.2022, 10:53
DPÜ’de Game Jam etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünün eş güdümünde ve Kütahya Belediyesi iş birliğinde Kütahya’da ilk kez düzenlenen ve 48 saat sürecek Kütahya Game Jam etkinliği başladı.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü tarafından Kütahya Belediyesi ile Bilgisayar ve Bilişim Topluluğumuzun (DPÜ BBT) iş birliğiyle Bedesten’de düzenlenen etkinliğin açılış törenine Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş, bölüm akademisyenlerinden olan ve etkinliğin sorumluluğunu yürüten Arş. Gör. Nagihan Yağmur, Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu öğrencileri, sponsorlar ve yarışmacılar katıldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan DPÜ BBT Başkanı Ayberk Temin, Kütahya Game Jam etkinliğinin düzenlenmesi için ilk günden beri çok fazla emek harcandığını ve bugün çok heyecanlı olduklarını ifade ederek Üniversiteye, Kütahya Belediyesine ve sponsorlara verdikleri destekler için teşekkür etti.

“Gelecek yılın etkinliğini tasarlamaya başladık”

Gelecek yılın etkinliğini tasarlamaya başladıklarını söyleyen Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görev yapan etkinliğin de organizatörlüğünü üstlenen Arş. Gör. Nagihan Yağmur, “ Öncelikle Bilgisayar ve Bilişim Topluluğuna, etkinliği ortak gerçekleştirdiğimiz bölümüm Bilgisayar Mühendisliğine, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine ve Kütahya Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum. Game jam, iş birliğine dayalı bir hızlandırılmış oyun geliştirme etkinliğidir. İnsanların sınırlı bir zaman içinde bir veya daha fazla oyun geliştirmek için bir araya geldiği toplantılardır. Uluslararası bir etkinlik olup ABD merkezli bir çalıştayda başlatılarak dünyanın çeşitli yerlerden ekipler katılmaktadır. Biz bu sene kendi tarihimizle yaptık seneye küresel düzeyde katılmayı hedeflemekteyiz. Böylelikle 48 saatte dünyada aynı anda aynı temada birçok oyun çıkmaktadır. Game jam sadece bilgisayar oyunu yapmak değildir. Bazı masalarda oyun hamurları var bunları kullanarak temaya uygun karakteri şekillendirip ekipteki tasarımcı arkadaşınıza verebilirsiniz veya bazı masalarda müzik aletleri var bunları kullanarak oyun müziklerini üreterek ekininize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda eğlence amaçlı yarışmacılarımızın oyun karakterlerine büründüğü cosplay yarışması, animasyon yarışması ve logo yarışması da olacak. 48 saat boyunca biz de burada olacağız. Bilgisayar Mühendisliği bölüm hocalarımız burada olduğu sürece size mentorlük yapacak. Son olarak vize destek veren üniversitemize ve belediyemize özellikle belediye Başkan yardımcımız Abdullah Damcı’ya maddi manevi desteği özellikle manevi desteği için gerçekten teşekkür ediyorum. Etkinlik boyunca belediye hiçbir ricamızı geri çevirmedi ve etkinliği ilk duydukları anda paydaş olma istediğinde bulundular. Hatta seneye yapılacak etkinliğin alt yapısını bile şimdiden kurguladık. Ekip arkadaşlarım ve ben 48 saat boyunca size destek olacak ve yardım edeceğiz” dedi.

“Tüm destekçilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum”

Tüm destekçilere ve katılımcılara teşekkür eden Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş,” Kütahya’da ilk kez düzenlenen bir etkinlik için bir araya geldik. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkılarını bizden esirgemeyen Dekanımız Prof. Dr. Cengiz Karagüzel’e Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez’e, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal’a, Kütahya Belediye Başkanımız Prof. Dr. Âlim Işık’a ve bugün aramızda olan başkan vekilimiz Abdullah Damcı’ya çok teşekkür ederiz. Bu etkinlik için kendilerinden maddi ve manevi anlamda çok fazla destek gördük. Sponsorlarımıza da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onlar da bugünkü etkinliğin gerçekleşmesinde çok önemli roller üstlendiler. Son olarak siz değerli katılımcılara da etkinliğimizin bir parçası olduğunuz için teşekkür ediyor ve hepinize başarılar diliyorum” dedi.

“Bu etkinliğin sonunda ortaya çok güzel oyunların çıkacağına eminim”

Etkinliğin sonunda ortaya çok güzel oyunların çıkacağından emin olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez,” Kütahya Game Jam’i ilk duyduğumda çok farklı bir etkinlik olduğunu düşünmüştüm. Bugün bu ortamı görünce daha da farklı bir ortam olduğunu gördüm. 48 saat içinde verilecek temaya uygun şekilde hazırlanacak oyunlarla hem karşılıklı bir etkileşim sağlanacak ve aynı zamanda sadece yazılım konusunda değil grafik, müzik ve diğer konularda da katılımcılar bir bilgi alışverişi içinde olacaklar. Bunun sonucunda ortaya çok farklı sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Bugün bilişim çağındayım ve bilişim teknolojilerini yaygın biçimde kullanıyoruz. Oyunlar bugün büyükten küçüğe herkesin bir parçası olduğu etkinlikler olmuş durumda. Ben bu etkinliğin sonunda ortaya çok güzel oyunların çıkacağına eminim. Destekleri için Kütahya Belediyesine ve sponsorlara çok teşekkür ediyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Kütahya game jam “Kurtuluş” temasıyla yapılacak”

Kütahya game jam etkinliğinin “Kurtuluş” temasıyla yapılacağına dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı,” Çağımızın, gençliğin ve son dönemde yatırımcıların ilgi odağı olan oyun sektörü ülkemizde her geçen gün biraz daha değer kazanıyor. Yapılan araştırmalara göre Google Play’de 178 bin oyun arasında 2 bin 600’den fazla Türk yayıncı var. Kütahya Belediyesi olarak üretken olan her sektörün hep yanında durduk, destek olmaya da devam edeceğiz. Özellikle gençlerimizin üretken olmaları, takım olarak çalışmaları noktasında desteklerimiz sürecek. Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcumuz bulunmakta. Gelişmekte olan spor kategorisinde olan e-spor alanına bizde katılım sağlayacağız. Kuruluşun ve kurtuluşun kenti Kütahya’da düzenlenen bu etkinliğin 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 100. yılı olması sebebiyle kurtuluş teması ile yapılmasına katkı veren organize eden herkese teşekkür ediyorum. Kütahya Belediyesi olarak öğrencilerimize kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Etkinliklerimizi gençlerimizle iş birliği içinde yapıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından konuşmacılar, katılımcıların masalarını tek tek ziyaret ederek yarışmalarda başarılar diledi

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