DPÜ’de Game Art Seminerine yoğun ilgi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Vertigo’nun Kampüs Buluşmaları etkinlikleri çerçevesinde “Game Art” isimli seminer gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Çizgi Film - Animasyon Bölümü ile Vertigo Mobil Oyun Geliştirme ve Yayınlama Stüdyosunun iş birliği ile düzenlenen ve Vertigo Kurucu Ortağı Ali Sayın, 3D Animatör Onur Ekim, 2D Game Artist Esin Çavuşoğlu ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Hazal Bigir’in konuşmacı olduğu etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Seminerde konuşmacılar kendi alanlarıyla ilgili deneyimlerini ve yaptıkları örnek uygulamaları öğrencilerle paylaştı.

Kütahya Tasarım Teknokent’te de şube açan Vertigo’nun yöneticileri, öğrencilerin kurumlarında staj yapmalarının yanında tam ve yarı zamanlı çalışabilmeleri için olanaklar sağlayacaklarını ifade ettiler. Etkinlik, firma yetkililerinin öğrencilerin sektör ve firma hakkındaki sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.