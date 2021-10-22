DPÜ’de “Engelleri Aşabilmek Hayata Olumlu Bakmakla Olur” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde Gazeteci Yazar Güngör Avcıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Engelleri Aşabilmek Hayata Olumlu Bakmakla Olur” başlıklı konferans düzenlendi.

Eğitim Fakültesindeki Mavi Salon’da düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Türkiye Yeşilay Derneği Kütahya Şubesi Başkanı ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, akademik ve idari personeller, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Güngör Avcıoğlu, konuşmasında gece körlüğü hastalığı olduğunu ve bir müddet gündüzleri görebiliyorken 2004 yılından bugüne görme yetisini büyük ölçüde yitirdiğini kaydederek şunları söyledi,” Normal öğrencilerle aynı okullarda okudum. Aynı sınavlara girdim. Tahtayı rahat göremediğim halde ilk ve ortaokulu bitirebildim. Babamın korumacı yaklaşımı nedeniyle liseye gidemememi hazmedemedim. Uzun süre sokaklarda tek başıma yürüdüm. Babamı yermek istemedim o benim okumamı istemişti, ben okuyamadım ama yazar oldum. Milat gazetesinde yazılarımı beğendikleri için iyi bir yazar olduğumu hissediyorum. Kitap yazarlığı planımı henüz gerçekleştiremedim. Şu an köşe yazarlığı yapıyorum. Umarım yakında kitap yazarlığımı da hayata geçirebilirim” dedi.

“Görme engelliler yaşamın daha fazla alanında yer almalı”

Gazetecilik ve yazarlık kariyerinden de söz eden Avcıoğlu, “Kütahya’da Simav’ın Sesi, Yeni Kütahya gazetelerinde çalıştım. Uşak’ta ve İzmir’deki gazetelerde çalıştım. 2014’ten beri Milat gazetesi yazarıyım. Ben başladığımda görme engelli başka bir yazar yoktu ama bugün 3 ya da 4 görme engelli yazar olduğunu biliyorum. Ancak televizyonda yokuz. Siyasette yeterince yokuz. Buralarda da görme engelli bireylerin yer almasını diliyorum. Benim bu durumumu haberleştirmek istediklerinde 20-30 yazı yazmıştım. Bugün ise 2 binin üzerinde yazım olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“Hayatın olumlu yönlerini görmeyi bilmeliyiz”

Konferansta söz alan Rektör Kazım Uysal, “ İdrak sahibi kişiler olarak bizim gereksinim duyduğumuz malzemeleri gönderen biri var. Bu ilahi bir güç ve kudret, fakat engeller, kusurlara ne diyeceğiz? Biz Kur’an’ın ve dinimizin öğretilerinden bu dünyanın geçici olduğunu görüyoruz. Asıl ebedi olan ahiret hayatıdır. O yüzden buradaki on yılın yüz yılın çok da önemi yok. Eğer sadece hayattaki olumsuzlara bakarsak Allah’a isyan noktasına dahi gelebiliriz. Ancak hayatı bir film gibi kabul edersek, hayatın nasıl olduğunu anlamamız için bu filmin sonunu da görmemiz gerekiyor. Allah’ın varlıkla imtihan ettiği gibi yoklukla da imtihan ettiğini biliyoruz. Allah bizi bizden iyi biliyor. Eğer vücudumuzun idaresi bize bırakılsaydı sanırım altından kalkamazdık. Güngör Bey görmeyen bir kişi olarak bu duruma ettiği şükrü bizlerle paylaştı. Bu bence çok etkileyiciydi. Hepimizin belirli eksikleri var. Ancak bunlara hayıflanmak yerine bizden daha çok eksiği olanlara bakarak şükretmeli ve hayata olumlu bakabilmeliyiz. Görme engelli bir birey hayatından memnunken herhangi bir engeli olmayan kişilerin isyan noktasına gelmesinin nedenini gözümüzdeki gözlüğün siyah olması olarak adlandırabiliriz. Gözlüğümüzü değiştirmeli ve hayata olumlu bakmayı bilmeliyiz. Ben bugün bu konferansta konuşma yapan Güngör Avcıoğlu’na ve şiiriyle katkıda bulunan İsa Kahraman’a ve katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.