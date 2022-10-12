DPÜ’de Dünya Dili Türkçe konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’in konuşmacı olarak katıldığı “Dünya Dili Türkçe” isimli konferans gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları’nın yanı sıra çok sayıda personel ve öğrenci katıldı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, konferansta yaptığı konuşmada, "Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kendi memleketimde olmak bana ayrıca heyecan veriyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesini seneler sonra gördüm ve çok beğendim. O yüzden öğrencilerimizin şanslı olduğunu düşünüyorum" dedi.

“Türkçe aynı zamanda bir devlet dilidir”

Türkçe’nin aynı zamanda bir devlet dili olduğunu söyleyen Prof. Dr Gülsevin, “ Türkçe. Yazı dili edebi dilinin bir üst şekli de resmi dil olmaktır, devlet dili olmaktır. Türkçe devlet dili midir? Bugün devlet dilidir. Dün de devlet diliydi. Osmanlı döneminde de devlet diliydi. Göktürk dediğiniz o yazıtları dikenler zaten kağanlardı, kendileriydi yani. Yani yine devlet diliydi. Bugün dünyada olsa olsa 7 bin tane dilde kaç tanesi devlet dili olabilir? Taş çatlasa 193 tanesi olabilir. Çünkü Birleşmiş Milletler’e göre 193 tane devlet var. Yani 7 bin dil arasında 5 bininci, 2 bininci değilsiniz, 100. değilsiniz. Çok daha önemli bir yerdesiniz” dedi.

Birçok devletin resmi dilinin sömürge dilleri olduğunu ve statü bakımından Türk dilinin tarihin en eski dönemlerinden beri hem yazı hem edebi hem devlet dili hem resmî dili hem de eğitim dili olduğuna işaret eden Gülsevin,” Yunus Emre Enstitüsü dünyanın 90 yerinde, 55 ayrı ülkesinde merkezleri var. Bunlar Türk kültürünü öğretmek için merkezler ama en önemli şey dil olduğu için Türkçe öğretirler. Enstitünün Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş Hoca, geçen sene açıkladı; Çünkü onlar verileri topluyorlar. Dünyada gençlerin öğrenmek için tercih ettiği beşinci dil. Bir defa Türkçe dünya dili, her şeyiyle dünya dili. Yani tartışılacak bir şey değil. Dizi filmlerden Türkçe öğreniyorlar” dedi.

Son asırda İngilizcenin çok öğrenilmesinin sebebinin dilinin iyi olmasından dolayı olmadığını, kültürel ekonomik, askeri ve siyasi gücünden kaynaklandığını aktaran Gülsevin, "Türkiye de şu anda ekonomisiyle askeri gücüyle kültürel gücüyle başta kendi akraba coğrafyamız olmak üzere, Ermenilerden, Ruslardan, Araplardan hep beraber yaşadığımız coğrafya olmak üzere, onun dışında bütün Güney Amerika’ya kadar olan bu itibarı Türkçeye yönelik talebe dönüşmüştür" diye konuştu.