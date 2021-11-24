DPÜ’de “Dumansız Kampüs” projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde “Dumansız Kampüs” projesi kapsamında Genç Yeşilay Topluluğunun katkılarıyla düzenlenen YEDAM Günü etkinliğinde başta tütün ürünleri olmak üzere farklı bağımlılıklar üzerine farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Genç Yeşilay Topluluğu, Yeşilay Kütahya Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından Bedesten’de düzenlenen etkinliğe Vali Ali Çelik, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Yeşilay Kütahya Şubesi Başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, topluluk üyesi öğrenciler ve YEDAM üyeleri katıldı.

Kurdukları sergiliklerde başta tütün ürünleri olmak üzere her türlü bağımlılıkla ilgili bilinçlendirme çalışması yapan Genç Yeşilay üyeleri, öğrencilerde farklı bağımlılık türlerine karşı farkındalık oluşturmak için çeşitli araçlarla bilgilendirme faaliyeti yürüttü. Vali Ali Çelik, Rektör Kazım Uysal ve protokol üyeleri tarafından ziyaret edilen sergiliklerde topluluk üyeleri, çalışmaları kapsamında öğrencilerden aldıkları dönüşleri ve Dumansız Kampüs projesinin ayrıntılarını Vali Çelik ve Emniyet Müdürü Koç’la da paylaştılar.

Daha sonra Bedesten önündeki alana gelen protokol, topluluk ve YEDAM üyeleri, Üniversite tarafından kabul edilerek uygulamaya konan “Dumansız Kampüs” projesi kapsamında tütün ürünlerinin kullanılmasının yasak olduğu alanlarda işaretlemeler yaptı. Vali Çelik ve protokol üyeleri, Genç Yeşilay Topluluğu üyesi öğrencilere ve YEDAM üyelerine hem Dumansız Kampüs projesi hem de YEDAM Günü etkinliğindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.