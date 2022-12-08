DPÜ’de “Dijital Dünyada Teklif Hakları” konulu konferans

Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, KGSMYO Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Üyesi Av. Ahmet Atam, Kültür ve Turizm Uzmanı Dr. Barış Gözübüyük, personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Kütahya Güzel Sanatlar MYO’nun Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürüttüğü etkinliğe katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

“Sanatçının değerini o hayattayken anlamalıyız”

Etkinlikte yaptığı konuşmada sanatçının değerini o hayattayken anlamaları gerektiğini söyleyen Rektör Kazım Uysal, "Hem Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulumuz hem de Güzel Sanatlar Fakültemiz, sanat adına, insanlık adına, değerler adına gerçekten çok iyi işler yapıyor. Onlardan bir tanesi de bugünkü etkinlik. Sanat ve sanatçı eğer takdir edilmezse, onun ürettiği korunmazsa, sürdürülemez. Sanatçının ürettiğini koruyamıyor, o hayattayken ürettiğini takdir etmiyoruz. Bu nedenle genelde sanatçının değeri bu dünyadan göçünce anlaşılıyor. Bunun insanlığın temel bir eksikliği olduğunu düşünüyorum. Buna farkındalık oluşturarak sanatın ve sanatçının daha dünyadayken görülmesi hepimizin arzusu ve dileği. Sanat ve sanatçı değer görecek; Değer görürse kültür ve medeniyet yükselecek, akabinde milletler daim olacak. Medeniyetimizin güçlü olması için sanata ve sanatçıya değer veriyoruz. Ben projede emeği geçen ve projeye destek veren Valimize, Dekanımız Levent Hocam’a ve Müdürümüz Pınar Hocam’a, Barolar Birliği Disiplin Kurulu Üyemiz Av. Ahmet Atam’a teşekkür ediyorum. Etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Av. Ahmet Atam, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Hukuki Boyutları” konulu konuşmasında fikri ve sınai hakların nasıl ortaya çıktığını, gayrı maddi hak olarak tanımlanan bu hakların maddi çıktılarla ilişkisini, telif haklarının Türkiye’de ve dünyadaki yasa ve sözleşmelerdeki konumuna değindi.

“Hukuk hava, su gibidir”

Vali Yardımcısı Aydın Börü ise, katılımcılara hitabında "Hukuk hava, su gibidir. Çevremizdeki atmosfer gibidir, vardır, varlığını bilmeyiz; Ancak ihtiyacımız olduğunda hissederiz. Kamunun görevi de hukuk kurallarına ihtiyaç olmadan hayatın olağan akışını uygun hale getirmektir. Bunun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtmeye gerek yok. Ben bu bağlamda konunun projelendirilerek çalışma konusu yapılmasından ve öğrencilerle bir araya getirilmesinden dolayı çok memnunum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Barış Gözübüyük ise, hazırladığı sunumunda, “Dijitalleşen Dünyada Sanatın Telif Hakları ve Sanatın ve Sanatçının Korunmasının Önemi” konulu sunumunu gerçekleştirerek eser sahiplerinin temel düzeyde telif hakları bilgisine sahip olması ve gerek görüldüğü takdirde yasal yollara başvurulması gerektiğini söyleyerek katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik soru cevap bölümünün ardından etkinliğe katkı sunan isimlere plaket sunumu ile sona erdi.