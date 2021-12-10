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DPÜ’de Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından Hattat Mehmet Han Akan’ın Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi açıldı.

KÜTAHYA 10.12.2021, 10:33
DPÜ’de Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından Hattat Mehmet Han Akan’ın Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi açıldı.

Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından Bedesten Fuaye Alanı’nda kurulan serginin açılışına Hattat Mehmet Han Akan’ın yanı sıra Kütahya Vali Vekili Dr. Halil İbrahim Ertekin, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Türk Dünyası Araştırma Topluluğu danışmanı Prof. Dr. Ali Serdar Nazlıpınar, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Serginin açılışında ilk sözü alan Türk Dünyası Araştırma Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Ali Serdar Nazlıpınar, "Tarih boyunca yedi düvele karşı mücadele etmiş olan Türk milleti son zamanlarda dış kaynaklı bazı faaliyetlerle yüzleşmek durumunda kaldı ve üstü kapalı bir savaş yapıyor. Allah’ın izniyle bu mücadeleyi kazanacağız. Galibiyet ise sabır, gayret ve çalışmanın sonucunda gelecektir. Bugün sabır, gayret ve çalışmanın sonucunun nasıl harikulade olabileceğinin ispati üstat Hattat Mehmet Han Akan’ın eserlerine bakarak buna bir ölçüde şahit olacağız. Topluluk danışmanı olarak topluluğumuzun organizasyonunda eserleriyle bizleri buluşturan Mehmet Han Akan’a, sergiye ev sahipliği yapan Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal’a ve destekleri için Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal’a teşekkür ediyorum" dedi.

Hat sanatının geleneksel sanatlar içerisinde ruha ve göze en çok hitap eden sanatlardan bir tanesi olduğuna vurgu yapan Hattat Mehmet Han Akan, " Bu noktada bugün 55-60 eserle huzurlarınızdayım. İslamiyet’in ilk yıllarında vahyin yazılması gerektiğinden hattın önemi ortaya çıkmıştır. Yazılacak vahiy güzel yazılmalıydı. Hat sanatı Mekke’de başlayıp akabinde Medine, Şam, Kahire, İstanbul’a uzanmıştır. Bu eserler sizleri ilahi, tasavvufi ve mesnevi bir yolculuğa çıkaracağız. Sergimizin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” diye konuştu.

“Ecdadımız inandığı değerleri kalemle yaşatmıştır”

Yaptığı konuşmada sergiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kazım Uysal, “ Hat sanatı bizim medeniyetimizin, kültürümüzün ana sanat dallarından bir tanesidir. Ecdadımız inandığı değerleri yaşamış ve kalemiyle yaşatmıştır. Sergiyi gezerken Bismillah ile başlıyor ve yine mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’le, Hadis-i Şeriflerle devam ediyor. Bizim ecdadımız dünyanın en sıkıntılı olan bu coğrafyasında yüzyıllarca yaşamış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. İşte bu o Bismillahtaki sırdır. Ne zaman Allah adına iş yaparsak o zaman medeniyetimiz yükselecek ve bütün dünyaya meydan okuyacağız. Bugün dünyada eğer kabalık varsa, kan varsa, gözyaşı varsa, savaşlar varsa emin olun bu kültürden medeniyetten uzaklaştığımızdan dolayıdır. Ben iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyor, serginin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.

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