DPÜ’de Çark Sanatı Uygulaması etkinliği

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (DPÜ KGSMYO), Çini ve Çark Sanatçısı Mustafa Dumanlar’ın katıldığı Çark Sanatı Uygulaması etkinliği düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunun çini atölyesinde düzenlenen etkinliğe DPÜ KGSMYO Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç ile “Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler” projesinde görev alan akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte yarım asırlık Çini ve Çark Sanatkarlarından Mustafa Dumanlar 55 yıllık mesleki deneyimini ve sanatsal tecrübelerini uygulayarak öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere geleneksel Kütahya formlarını uygulamalı olarak gösteren Mustafa Dumanlar’a etkinlik sonrasında Meslek Yüksekokulu tarafından teşekkür belgesi ve hediye sunumu gerçekleştirildi.

Etkinliği düzenleyen Öğr. Gör. Sezin Karabaşta olmak üzere Öğr. Gör. Fikret Aydoğdu ve Öğr. Gör. Özkan Tokaç’a teşekkür eden Doç. Dr. Pınar Yazkaç,” Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğiyle yürüttüğümüz “Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler” projesi çerçevesinde sanatçımız Mustafa Dumanlar ilk dersini üniversitemizde verdi. Kendisi Germiyan ve Yılmazlar Konağı’nda projemizde görevli öğrencilerimize her gün 16, 17 ve 18. yüzyılın Kütahya çini motiflerini ve özgün Kütahya formlarını uygulamalı olarak anlatacak. Sanatçımız bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü için teklif edilecek nadir sanatçı ustalarımızdan da birisidir. Kendisine de bugünkü etkinliğe katılımından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.