DPÜ’de "Çanakkale Ruhu ile 2023 Türkiye’sine" isimli proje masaya yatırıldı

Kuruluştan Kurtuluşa Çanakkale Ruhu ile 2023 Türkiye’sine projesinin son toplantısı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda Prof. Dr. Kazım Uysal başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Furkan Dinçer ve Mehmet Ali Akar, AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Tavşanlı Ticaret Odası Başkanı Davut Efe, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, projenin koordinatörü TUBİF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Cırık ile üniversite ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Toplantıda projeyle ilgili komisyonların görevleri ve netleşen projelerin yol haritaları belirlendi.

Toplantının ardından Doç. Dr. Bülent Cırık projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Projemizin her kesimden ve her seviyeden gençliğimize ulaşılabilmesi ve Tavşanlı’mız için sürdürebilir olması için çalışıyoruz. Kuruluştan Kurtuluşa Çanakkale Ruhu ile 2023 Türkiye’sine projesinin kısa, orta, uzun vadeli çıktılarını değerlendirerek birikimlerin önümüzdeki yıllara da aktarılması ve projenin uzun yıllar fayda getirmesini planlıyoruz” dedi.