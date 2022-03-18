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DPÜ’de “Çanakkale Ruhu Bugün” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları ve Dr. Öğr. Üyesi Kevser Değirmenci’nin konuşmacı olarak katıldığı “Çanakkale Ruhu Bugün” isimli konferans düzenlendi.

KÜTAHYA 18.03.2022, 13:18
DPÜ’de “Çanakkale Ruhu Bugün” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları ve Dr. Öğr. Üyesi Kevser Değirmenci’nin konuşmacı olarak katıldığı “Çanakkale Ruhu Bugün” isimli konferans düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, konuşmacı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kevser Değirmenci’nin yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Çanakkale Savaşını iman gücüyle kazandık”

Konuşmasında Çanakkale Savaşını iman gücüyle kazandıklarını ifade eden Rektör Kazım Uysal, “ Çanakkale Savaşı’nın başlamasının 107. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vatanda yaşamamızın sebebi, aziz şehitlerimizdir. Bundan dolayı bizim yaptığımız her şeyden, her sevaptan onlar da hissedardır. Bundan dolayı makamları büyüktür ve yetişilmez. Onlar canlarını ortaya koymasaydı bugün bizim canımız da olmazdı. Aziz milletimizin en önemli hasleti budur. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim’ der ve ölümün yüzüne gülerek bakar. Eşsiz cesareti ve kahramanlığı bu duygudan gelir. Biz, aslında Çanakkale Savaşını iman gücüyle kazandık. Hem sayıca hem de teçhizatça bizden çok üstün olan milletleri bu duygu ile yendik. Şu an peygamberin yanında olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

"Şehitlerimiz bir milletin kaderini değiştirdi"

Konuşmasında şehitlerimizin bir milletin kaderini değiştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları,"Bugün burada, tarihin en görkemli zaferlerinden birisi olan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü münasebetiyle, dönemin en teknolojik orduları karşısında; imanın, azmin, fedakârlığın zaferine şahitlik etmiş ve şehitler vermiş aziz ecdadımızı anmak, tanımak ve Çanakkale ruhunu bir nebze hissetmek üzere toplanmış bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Çanakkale’de milletimizin, binlerce evladı mukaddes vatan toprakları için, gözünü kırpmadan canlarını seve seve vererek şehit oldu. Bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı ve istiklalimizi, sarsılmaz imanları ve eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz, aziz şehitlerimiz, o gün orada dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazdı. İşte Çanakkale ruhu denilen bir ruh orada şahlandı” dedi.

"Öğrencilerimiz Çanakkale’yi mutlaka ziyaret etmeli"

Öğrencilere ilk fırsatta Çanakkale Şehitliği’ni mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye eden Prof. Dr. Kasımoğulları,” Oraya gittiğinizde, Bağdat’tan Halep’ten, Bakü’den, Üsküp’ten, Kars’tan, Edirne’den, Kosova’dan, Diyarbakır’dan, Ankara’dan ve yurdun her köşesinden vatan evlatlarının orda omuz omuza savaşıp koyun koyuna yattığına şahitlik edeceksiniz. Üstüne bastığınız ve vatan dediğimiz bu toprağa bakışınız değişecek. İşte o zaman “Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” ifadesi iç aleminizde bir anlam bulacak. Çanakkale Zaferi’ni bize yaşatan ve bu mücadeleye iştirak eden Kahraman Mehmetçiğimizi, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” diye konuştu.

"Nusret, Türk Askerinin en zor zamanda neler yapabileceğini göstermiştir"

Dr. Öğr. Üyesi Kevser Değirmenci, Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na katılması sürecinden, Çanakkale cephesinin açılmasına ve Çanakkale Deniz Savaşları’na değindiği konuşmasında,” Bir gece önce Nusret mayın gemisiyle Boğaz’a mayın döşeyen Osmanlı askeri, yaklaşık 7 saat süren bu bombardımana metanetle karşı koymuştur. İngiliz ve Fransız savaş gemileri uzun menzilli toplarıyla tabyaları dağıttığını düşünerek Türk toplarının ateş menziline girdikten sonra neye uğradığını şaşırmışlardır. Türk askerinin en zor şartlarda bile neler yapabileceğinin bir örneğine şahit olmuşlardır. Tarihe zafer olarak kaydedilen 18 Mart Boğaz Muharebesi hakkında bir İngiliz General, “Pek uygun başlamış olan gün, bu meçhul mayın hattının olağanüstü ve ortalığı kırıp geçiren başarısı yüzünden, tam bir başarısızlıkla sona erdi. Bu yirmi mayının seferin talihi üzerindeki etkisi ölçülemez” demiştir. Bu başarı, Nusret Mayın Gemisinin döktüğü mayınlardan başka bir o kadar Türk topçusunun da (Seyyid Onbaşı) insanüstü çabasının bir sonucuydu” dedi.

"Savaşın kaderini Mustafa Kemal Paşa’nın emri değiştirmiştir"

Değirmenci, “ Yaklaşık 8 aylık Çanakkale Savaşları’nda Türk askeri, cesur, akıllı ve atak bir komutanın idaresinde neler yapmaya gücünün yeteceğini göstermiştir. Bilhassa Anafartalar Savaşı’nda Yarbay olan Mustafa Kemal Bey’in askere ’taarruz değil ölmeyi emretmesi’ savaşın kaderini etkilemiştir. Churcill’in anılarında ’kaderin adamı’ olarak tanımladığı Mustafa Kemal, Conkbayırı ve Kocaçimen’de ilerleyen Anzak kolordusunu geri çekilmeye zorlayarak istila edilen noktaları kurtarmıştır. 19. tümen ve 57. alayı merkezden emir beklemeden kendi inisiyatifi ile cepheye süren Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi’nin düşmesini engellemiştir ve Boğazları kurtarmıştır. Vatan uğrunda sonsuzluğa erişen ve Çanakkale Zaferinin onurunu bizlere bahşeden tüm gazi ve şehitlerimizin, Çanakkale’yi Türk’ün İstiklal mücadelesine önsöz yapan ve varlığını Türk varlığına armağan eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde bir kez daha en derin saygılarımızla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun, huzur içinde uyusunlar" diye konuştu.

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