DPÜ’de “Bulaşıcı Hastalıklar” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Şube Müdürü Sağlık Uzmanı Yüksel Altuğ’un konuşmacı olarak katıldığı “Bulaşıcı Hastalıklar” konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademik ve idari personeller de katıldı.

Etkinlikte konuşan Sağlık Uzmanı Yüksel Altuğ,” Bağışıklama konusunda temel hedefin aşısız çocuk bırakmamak, tüm çocukların bağışıklama hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktır. Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) çerçevesinde Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit ve Hepatit-B ile Hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında 13 hastalığa karşı 14 çeşit aşı ücretsiz uygulanarak geleceğimizin teminatı en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı gelişimi çalışmalar yapılmaktadır. Temel hedef aşısız çocuk bırakmamak, tüm çocukların bağışıklama hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktır” dedi.

Yüksel Altuğ,” Bakanlığımız tarafından anne adayları ve kronik hastalıkları nedeniyle risk grubunda olan kişilerin tetanos, hepatit b, zatürre ve grip aşıları uygulanmaktadır. Anne adaylarının aile hekimliği birimleri tarafından doğum öncesi bakım hizmetleri verilmekte, anne ve bebek sağlığı çerçevesinde tetanos aşıları yapılmaktadır. Yaz mevsiminin başlaması ile artan hava sıcaklıkları su ve besinlerle bulaşan hastalıkların artmasına yol açabilmektedir. Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar belirli iklim koşullarını ve özellikle kötü hijyenik koşulları severler. Kişilerin temizlenme alışkanlıklarının az olduğu toplumlarda sık görülürler. Etken genellikle ağız yoluyla alınır, sindirim yoluna yerleşir ve enfeksiyona yol açar. En sık görülen belirtiler ise karın ağrısı, ishal ve kusmadır. Kişisel hijyen için kullanılan suyun yetersiz ve kirli olması nedeniyle ishaller hastalıklar, Kişiden kişiye doğrudan temas ve su eksikliği nedeniyle cilt ve göz enfeksiyonları ile uyuz gibi hastalıklar, iyi havalandırılmayan kapalı ortamlarda hava yolu ile bulaşan hastalıklar grip, nezle gibi hastalıklar, suda üreyen sinek, böcek gibi vektörlerle yayılan hastalıklar sıtma, kırım kongo kanamalı ateşi gibi hastalıklar bulaşabilmektedir” diye konuştu.

"Yaz aylarında sokak çeşmeleri sağlıksız olabilir"

Yaz aylarında sokak çeşmelerinin sağlıksız olabileceğine dikkat çeken Altuğ,” Halk sağlığının korunmasında kişisel temizlik, temiz su ve temiz gıdaların tüketimi büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı ve yeterli su temin edilmeli, günlük hayatımızda ellerimiz yeterli sıklıkta bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Enfeksiyon zincirinin kırılmasında en etkili yaklaşım bulaşma yollarının kesilmesi ve olumsuz çevresel etmenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Yaz mevsiminde klorlu ya da ambalajlı güvenli sular tüketilmeli, sebze ve meyveler bol su ile yıkanmalıdır. Klorlanmayan sokak çeşmelerinden su tüketilmemelidir. Portakal, muz, elma ve benzeri meyveler ve sebzeler temiz suda yıkayıp, soyduktan sonra tüketilmelidir. Açıkta beklemiş yemekler tüketilmemeli; taze, iyi pişirilmiş, sıcak yemekler tercih edilmelidir” dedi.

Altuğ, etkinliğin son bölümünde su ve besinlerle bulaşan hastalıklardan korunma yollarını anlattı.