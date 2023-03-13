DPÜ’de BAP destekleri yüzde 224 artış gösterdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından verilen toplam destek miktarı 2020 yılından bu yana yüzde 224 oranında arttı.

DPÜ BAP Koordinatörlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Var olan proje türlerinden Genel Araştırma Projeleri (GAP), Kariyer Başlangıç Projeleri (KBP), Hızlı Destek Projeleri (HZP), Tez Projeleri (TEZ) ve Bilimsel Etkinlik Projeleri’ne (BEP) verilen toplam destek miktarlarında DPÜ BAP Komisyonunun kararıyla yüzde 100’e varan oranlarda artışa gidildi. Böylece araştırmacılarımıza olan desteği her geçen gün arttırarak yolumuza devam ediyoruz. Bunun yanında proje türlerine geçtiğimiz dönemde eklemiş bulunduğumuz Teknoloji, Uzay ve Havacılık Yarışması Destek Projeleri (YARIŞ) adında proje tipi ile teknoloji ve havacılık alanında yarışmalara katılan öğrenci ve akademisyen danışmanlarına çok kısa zamanda yaklaşık olarak 800 bin TL destek sunarak ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’nde bizde gereken desteği sunduk ve sunmaya devam ediyoruz” denildi. Ayrıca koordinatörlük yetkilileri 2020 yılında 28 proje ve 3,3 milyon TL olan destek sayı ve miktarının geçtiğimiz 2022 yılında tam olarak 64 projeye ulaşarak verilen destek bütçe rakamlarının toplamda 10,7 milyon TL ile rekor kırdı” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili konuşan DPÜ BAP Komisyon Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “ Araştırmacılarımızın görüş, öneri ve isteklerini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucu DPÜ BAP olarak her yıl verdiğimiz destek miktarlarını bilimsel hakkaniyet gözeterek tüm araştırmacılarımızın kullanımına sunduk. Akademisyenlerimizin bilimsel çıktılar ortaya koymak konusundaki istek ve arzularına destek olmanın verdiği gururu bir ileri basamağa taşımak noktasında kararlıyız. Verilen yeni destekler ile önümüzdeki yıllarda DPÜ’nün ulusal ve uluslararası sıralamalarda hak ettiği üst noktalara emin adımlarla ulaşacağına olan inancımız tam” diye konuştu.

“Üretmek isteyen tüm akademisyenlerimizin arkasındayız”

Üretmek isteyen tüm akademisyenlerin arkasında olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ BAP’ın gerek mevcut projelerin bütçesinde gittiği güncelleme gerek ise proje sayıları ile bütçe rakamlarında yıllara göre gösterdiği artış karşısında memnuniyetini dile getirdi.

Rektör Uysal,” Öncelikle Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez’in başkanlığında BAP Komisyonumuzun proje bütçelerinde gittiği güncellemesi ile ilgili olarak komisyon üyelerimizi gösterdikleri takdire şayan çalışmaları için tebrik ediyorum. Akademisyenlerimizin bu sayede çalışmalarını sürdürmek konusunda daha emin adımlarla ilerleyeceklerine inanıyorum. Üniversite yönetimimizin, akademisyenlerimize hedefledikleri çalışmalarında fon sağlamak noktasında destekleri hızla artarak devam etmekte ve edecektir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin değerli bilim insanlarının öğrencileri ile birlikte ülkemizin nadide festivallerinden olan Teknofest ve benzer yarışmalara katılımı cesaretlendirmek noktasında aldıkları sorumluluk oldukça kıymetli. Çok yeni bir proje tipi olan YARIŞ proje tipini kişisel olarak da sürekli takip etmekteyim. Bu noktada hocalarımız ile öğrencilerine Teknofest 2023’te başarılar diliyorum. Burada BAP Koordinatörlüğümüzü 800 bin TL gibi oldukça büyük bir meblağ ile destek sağladığı için kutluyorum” dedi.