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DPÜ’de “Anne Üniversitesi” projesi başlıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi eş güdümünde 5 haftalık “Anne Üniversitesi” isimli projeye ev sahipliği yapacak.

KÜTAHYA 20.04.2022, 14:09
DPÜ’de “Anne Üniversitesi” projesi başlıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi eş güdümünde 5 haftalık “Anne Üniversitesi” isimli projeye ev sahipliği yapacak.

Üniversitenin Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle (DPÜ ATHUM) Teknoloji Transfer Ofisi (DPÜ TTO) iş birliğinde hayata geçecek proje, üniversite eğitimi almayı arzu etmiş olmakla birlikte çeşitli engeller ya da olumsuzluklar nedeniyle bu eğitime erişememiş, kendini geliştirme ve öğrenmeye açık annelere üniversite ortamında eğitim alma fırsatı sunmayı amaçlıyor. 18 Nisan - 6 Mayıs tarihlerinde başvuruların açık olacağı projeye 30-55 yaş aralığında bulunan ve Kütahya ilinde ikamet eden gönüllüler başvurabilecek. Adaylar, başvuru için ad soyad, yaş, telefon ve adres bilgilerini ayrıca projeye ilişkin sorularını athum@dpu.edu.tr adresine iletebilecekler.

Projeyle ilgili bilgi veren DPÜ ATHUM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tijen Tülübaş, katılımcıların annelerden seçilmesinin temel nedeninin, annelerin bir yandan toplumda dezavantajlı olabilen gruplardan kadın grubunda yer alması diğer taraftan bir anne olarak çocukların gelişim ve eğitiminde önemli etkileri bulunması olduğunu kaydetti.

“Anneyi Eğitirsen Bir Nesli Eğitirsin” ilkesiyle yola çıktık”

Müdür Tijen Tülübaş,” Anneyi eğitirsen bir nesli eğitirsin” sözünün de ifade ettiği gibi, annelerin eğitim ve kişisel gelişimi gelecek nesillerin yetiştirilmesinde son derece önemli. Bu bakımdan annelere sunulacak bir eğitimin hem kadını geliştirip güçlendirme hem çocukların gelişimine katkıda bulunma hem de aile içi iletişim ve ilişkileri güçlendirme yoluyla topluma önemli katkılar sunabileceğini düşünüyoruz. Proje aynı zamanda üniversitelerin önemli rollerinden biri olan topluma hizmet rolünü yerine getirmesi ve üniversite-toplum etkileşimini güçlendirmesi bakımından da önemli bir adım. Projenin nihai hedefini Kütahya ilindeki annelere üniversitenin kapılarını açarak, onlara gündelik hayatlarının dışında farklı bir ortamda sosyalleşme, bilgi dağarcıklarını geliştirme ve böylece annelerin eliyle toplumsal gelişime bir katma değer sunmak olarak belirlemiş bulunuyoruz. Öte yandan bu anlamlı projenin fikrini ortaya atan ve tüm süreçte desteklerini esirgemeyen DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi Kurul Üyesi Prof. Dr. Ersan Öz’e DPÜ ATHUM olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Projenin takvimi”

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın katılımlarıyla 13 Mayıs’ta ilk dersin verileceği Anne Üniversitesi projesinin dersleri çerçevesinde katılımcılara üniversitenin akademisyenleri tarafından pozitif psikoloji, çocuk istismarı ve akran zorbalığı, etkili konuşma, afet farkındalığı ve ilk yardım, medya okuryazarlığı konularında dersler verilecek ve seramik-torna atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Projenin eğitim aşaması, 9 Haziran günü Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz’ün katılacağı son ders etkinliği ile sona erecek. Projenin sonunda Rektör Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez’in katılacağı törenle katılımcılara sertifikaları verilecek.

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