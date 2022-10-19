DPÜ’de “Anne Üniversitesi” isimli proje ikinci kez başlıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin eş güdümünde bu yıl hayata geçen ve büyük ilgi gören 5 haftalık Anne Üniversitesi etkinliği, “Bilge Anneler Üniversiteyle Buluşuyor” adıyla ikinci kez düzenlenecek.

Üniversitenin Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkeziyle (DPÜ ATHUM) Teknoloji Transfer Ofisi (DPÜ TTO) iş birliğinde hayata geçecek proje, uzun süredir sıralardan uzak kalmış ancak kendini geliştirme ve öğrenmeye açık annelere üniversite ortamında eğitim alma fırsatı sunmayı amaçlıyor. Başvuruların 18 - 24 Ekim tarihlerinde yapılacağı projeye 50-65 yaş aralığında bulunan ve Kütahya ilinde ikamet eden gönüllü anneler başvurabilecek. Üniversitenin ana sayfasından ulaşılabilecek form üzerinden başvuru yapılabilecek projeye ilişkin sorular ise athum@dpu.edu.tr adresinden DPÜ ATHUM’a iletilebilecek.