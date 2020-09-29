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DPÜ’de altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışmaları başlıyor
DPÜ'DE ALTGEÇİT VE KAVŞAK DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
KÜTAHYA 29.09.2020, 12:43
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışmaları başlıyor.
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ve 12 Ağustos’ta ihalesi gerçekleştirilen “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altgeçit ve Kavşak Düzenlemesi” yapımı işinin sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı.
2021 yılı içerisinde bitirilmesi öngörülen çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte üniversiteye giriş çıkışlarda trafik rahatlatılarak kazaların önüne geçilecek.
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