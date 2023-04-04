DPÜ’de akademik yükseltme ve akademik teşvik ödül törenleri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki (DPÜ) akademik birimlerinde akademik yükseltme ve akademik teşvik ödül törenlerinin ilki, dört ayrı akademik birim için düzenlenen etkinliklerle başladı.

Üniversitenin Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 2022 yılı Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarının açıklamasıyla, Üniversitede akademik teşvik almaya hak kazanan akademisyenler ile akademik yükseltme hakkı kazanan öğretim üyeleri için gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesi için tören düzenlendi.

“Hakkını alan akademisyen üretmeye yöneldi”

Törenlerde yaptığı konuşmada hakkını alan akademisyenlerin üretmeye yöneldiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “ Değerli arkadaşlar, artık Akademik Teşvik Törenimiz geleneksel hale geldi. Her ne kadar maddi bir şey veremiyorsak da kalbimizi, gönlümüzü veriyoruz. Arkadaşlarımızın ne kadar değerli olduğunu burada ifade etmeye çalışıyoruz. Üniversitemiz günden güne daha ileriye gidiyor. Bu yerleşke içerisinde akademi kuralları geçerli olacak demiştik ve bunu başardık. Akademisyen sayımız her geçen yıl artıyor. DPÜ tarihinde kadro bekleyen sayısının bu kadar az olduğu bir dönem olmadı. Bununla iftihar ediyorum. Bu aynı zamanda üniversitemizden beklenen başarıyı da beraberinde getiriyor. Hak edenin hak ettiğini alması, kadro peşinde koşmaması, üretmeye çalışmaya yönlendiriyor. Akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim üyesi sayımız gün geçtikçe artıyor. Sadece akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim üyesi sayımız değil, aynı zamanda akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim görevlilerimizin başarı puanı ortalaması da artıyor. BAP projelerine verdiğimiz destekler de gün geçtikçe artıyor. Teknokent’i çok önemsiyoruz. En son sıralardaydık. Burada da ciddi bir ivme yakaladık ve şu anda ek bina yapmaya başladık” dedi.

"İlk defa merkezi Brüksel projesi kazandık"

Rektör Uysal, “ Yabancı uyruklu öğrenci sayımız 10 bine yaklaştı. 90’dan fazla ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu da şunu gösteriyor: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi uluslararası bir üniversitedir. DPÜ tarihinde ilk kez merkezi Brüksel projesi aldı. Türkiye’de geçen yıl üç merkezi Brüksel projesinin iki tanesi DPÜ patentli. İlk defa Teknofest’te birinci olduk. Bu sene de iddialıyız. Geçen sene 33 takımdık, bu sene 50 takıma çıkardık. Takım başına 100 bin TL’ye kadar destek veriyoruz. Eğitimin en iyi modeli öğrencilerimizi sahaya atmak, yarışmalara hazırlamak olduğunu düşünüyorum. İyi olduğumuza inanırsak daha iyisi gelir. Biz iyiyiz, daha da iyi olacağız. Ben bu vesileyle akademik teşvik alan, akademik kadro alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Üniversitemize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesinden 14, Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan 2, Mimarlık Fakültesinden 7 ve Eğitim Fakültesinden 28 akademisyene akademik teşvik başvurularında elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür belgesi sunuldu.