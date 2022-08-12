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DPÜ’de akademik yükseltme töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 12.08.2022, 10:20
DPÜ’de akademik yükseltme töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.

Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Doç. Dr. Güray Akalın, Doç. Dr. Ersin Nail Sağdıç ve Doç. Dr. Vedat Taşdemir’in cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi.

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