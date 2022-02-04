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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır.”
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38’i PKK/KCK, 8’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur.”
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5’i büyük, 14’ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapıl
DPÜ’de Akademik Yükseltme Töreni
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 04.02.2022, 10:29
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.
Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.
Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Filiz Yüksel, Mustafa Said Erzeybek, Hakan Arıdemir ve Bakko Mehmet Bozaslan’a cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi.