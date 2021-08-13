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DPÜ’de akademik yükseltme töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 13.08.2021, 11:44
DPÜ’de akademik yükseltme töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.

Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve profesör unvanına yükselen öğretim üyeleri Arif Gök, Ayhan Kahraman, Ümit Güner, Bülent Zeybek, Abdullah Akbulut, Hilmi Yurdakul ve Selda Mant Menay ile doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Safiye Süreyya Bengül, Burhanettin Durmuş, Uğur Ceylan, Ergin Ögcem, Ahmet Uslu, Kadir Tutkavul, Mehmet Akif Kunt ve Ahmet Oğuz’un cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi.
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