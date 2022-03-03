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DPÜ’de “Aile ve Medeniyet” konulu panel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Prof. Dr. Kazım Uysal, Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Özdemir’in konuşmacı olarak katıldığı “Aile ve Medeniyet” konulu panele ev sahipliği yaptı.

KÜTAHYA 03.03.2022, 10:04
DPÜ’de “Aile ve Medeniyet” konulu panel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Prof. Dr. Kazım Uysal, Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Özdemir’in konuşmacı olarak katıldığı “Aile ve Medeniyet” konulu panele ev sahipliği yaptı.

İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Kütahya Vali Vekili Dr. Halil İbrahim Ertekin, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve panelin konuşmacıları olan Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge ile Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ali Çelik, "Bugün burada medeniyetimizin temelini teşkil eden aile müessesesi, aile medeniyet ilişkini ve ailenin önemini işleyeceğiz. Ben herkese hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum" dedi.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal açılış konuşmasında,” Aile bir milletin bekasıdır. Bir milletinin şahlanışını, medeniyetinin yükselişinin yolu aileden geçer. Aile hücre gibidir. Hücrenin bozulması canlıyı kanser eder. Hücreler sağlıklı ve güçlü olursa canlılar güçlü olur. Ailenin bozulması o toplumu perişan eder. Kurtuluşumuzun yolu, medeniyetimizin ön gördüğü şekilde ailemize sahip çıkmaktan geçiyor” dedi.

“İnsan iki duygudan dolayı sıkıntıya düşüyor”

Rektör Uysal’ın ardından söz alan Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, "Bugün sizlere vefa, aile ve medeniyet konularında birkaç şey paylaşmak istiyorum. Cennetten çıkma süresince dikkatimizi iki noktaya çekmemiz gerekiyor. İnsanın fıtratında olan iki duygu vardır. Bunlardan bir tanesi ebedi olma duygusu, ikincisi ise bitmek bilmeyen mülke sahip olma isteğidir. İnsanın en fazla sıkıntıya düştüğü hususlardan bir tanesi bu. Dolayısıyla fıtratımızda olan bu duygular cennette bize vereceğini bildiriyor. Dünyada kurduğumuz ailelerde bu noktayı kaçırmaz isek rahat eder. Bu noktayı kaçırırsak rahat edemeyiz. Vefa dediğimiz şey iyilikleri takdir etme, kendisine yapılan güzelliklerin farkında olma ve ona uygun hareketler sergileyebilme olarak karşımıza çıkıyor. Ölüm sana gelinceye kadar Allah ile olan ilişkini iyi tutabilme, bilincinde olma ve buna göre hareket etme vefadır” diye konuştu.

“Eşi yanında olmayanın mutlu olma imkanı yoktur”

Mehir Vakfının tanıtımı yaparak konuşmasına başlayan Mehir Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Özdemir, eşi yanında olmayanın mutlu olma imkanının olmadığını söyledi.

Özdemir, “ Mutlu olmayan dindar olamaz diye düşünüyorum. Biz aileyi inşa etmek için çalışıyoruz. Ailede dengeli davranılmalı. Abarttığınız her şey başınıza bir gün bela oluyor. Peygamberden daha dindar, Hz. Ayşe’den daha dindar olma diye bir iddianız olmasın. Bu benim görüşüm. Anne babanıza isyan etmeyin, Allah’a ortak koşmayın, kul hakkı yemeyin, Allah size en güzel eşi verecektir. Mutluluk üzerine hayaller kurun ve Allah size mutluluk versin. Allah’ı ve Resulünü sevin. Dünyayı sevin, dünya çok güzel” dedi.

Panelde katılımcılara hitap eden Kütahya Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin,” Hayat zannettiğimiz kadar uzun değil. Ailelerin destek vermediği evliliklerin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Ailenin desteği bu konuda önemli. Benim nacizane tavsiyem şudur, kendi geleceğinizi oluşturun, ondan sonra evliliği düşünün. Kendinizi geliştirin, hocalarımız çok değerli. İlerde hepinizi çok güzel yerlerde görmek istiyorum. Hepinizin sağlıklı, güzel evlilikler yapmanızı ümit ediyorum. Başarılı bir konferans olacağına yürekten inanıyor saygılar sunuyorum” dedi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise konuşmasında, "Aile konusu en temel konudur. Hücre kelimesi birbirinden farklı, bağımsız yapılar ama bir araya geliyor birlikte hareket ediyorlar. Trilyon kadar hücre var insan vücudunda ama hepsi birlikte hareket ediyorlar. Bünyenin sağlığı hücrenin sağlığından geçiyor. Aile kavramını da buna benzetiyorum" ifadelerini kullandı.

Panelde son sözü alan Prof. Dr. İrfan Terzi ise, " Gençler, bazen bir anahtar vardır. Bunlar yaşla zamanla kazanılacak şeylerdir. Hepimiz nimet içerisinde yüzüyoruz. Hiçbir canlı yoktur ki tek yaratılsın. Bu insanda da böyledir, bitkide de böyledir, bakteride de böyledir. Kuran’ı kerimde açıklanamayacak hiçbir şey yoktur. Özellikle evrim konusunda bilgi kirliliğinden başka bir şey yok. Bu konuların üzerine korkmadan gidin.Evlilik elbisenin üzerinize uyması gibidir. Herkesin gideceği bir elbise vardır. Zenginlik, mülk ve güzellik geçicidir. Kısacası bize her şey, Allah’ı anlatıyor. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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