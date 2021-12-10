DPÜ’de Afet Farkındalığı semineri

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde “Afet Farkındalığı” konulu seminer verildi.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümünün Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından Mavi Salon’da düzenlenen etkinliğe, konuşmacı AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun’un yanı sıra Dekan Prof. Dr. İrfan Terzi, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Seminerde afet öncesi, sırası ve sonrası aşamalarından yapılması gerekenler hakkında etkileşimli bir çalışma gerçekleştirildi. Ayrıca öğretmen adayı öğrenciler AFAD gönüllüğü konusunda bilgilendirildi. Seminerin sonunda öğrenciler arasında afet farkındalığı hakkında düzenlenen yarışmada ilk 5’e girenlere AFAD tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Seminer, Prof. Dr. İrfan Terzi’nin, Ahmet Ali Artun’a katılımlarından dolayı teşekkürü ve hediye sunumuyla sona erdi.