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DPÜ yönetiminden Teknofest takımlarına destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, 2022 Teknofest’te üniversiteyi temsil etmeye hazırlanan takımlarda yer alan öğrencilerle buluştuğu toplantıda yürütülen çalışmalar için destek paketi açıkladı.

KÜTAHYA 24.01.2022, 13:22
DPÜ yönetiminden Teknofest takımlarına destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, 2022 Teknofest’te üniversiteyi temsil etmeye hazırlanan takımlarda yer alan öğrencilerle buluştuğu toplantıda yürütülen çalışmalar için destek paketi açıkladı.

Teknofest’e katılacak takımlar için çevrim içi ortamda düzenlenen ve Prof. Dr. Hasan Göçmez’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, ilk olarak yarışmalar konusunda deneyimi olan takımlardan DUSCART, IEEE, Karanda, Şahin, Ülgen ve Artun ile Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin görev alacağı ve kuruluş süreci tamamlanmak üzere olan takımlar, kendilerini tanıtıp Teknofest’te hangi kategoriye katılacaklarına ve bu kategorideki yarışmalarda hedeflerinin ne olduğuna ilişkin Rektör Yardımcısına bilgi verdi.

Prof. Dr. Göçmez, bu yıl Akıllı Ulaşım, Biyoteknoloji İnovasyon, Eğitim Teknolojileri, Helikopter Tasarım, JET Motor Tasarım, Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri, Sanayide Dijital Teknolojiler, Tarım Teknolojileri, Turizm Teknolojileri, Uçan Araba Tasarım ve Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmalarında Dumlupınar Üniversitesini temsil edecek 19 takımın öğrencilerine tek tek başarılar diledikten sonra takımların danışmanlarına da söz verdi.

“Rokette oldukça tecrübeliyiz”

Rokette oldukça tecrübeli olduklarını söyleyen Danışman öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu, konuşmasında “Danışmanlığını yürüttüğüm topluluğumuzda İnsansız Hava Aracı ve roket takımlarımız var. İHA takımımızı geçen sene kurduk, inşallah bu sene İHA’da da belli bir dereceye geleceğiz. Rokette ise oldukça tecrübeliyiz, inşallah bundan sonra daha iyi işlere imza atacağız” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat Tezcan ise “ 2005 yılından beri çalışmalarını yürüttüğümüz alanlarda belli bir temel attığımızı düşünüyorum. Yeni takımlarla birlikte sinerji oluştu. Bunların ilerde şirketleşmeye gidecek hamleler diye düşünüyorum. Tecrübeli arkadaşlarımızın bizimle daha uzun süreler çalışabilmesi konusunda üniversite yönetiminden destek bekliyoruz” diye konuştu.

“Atölye Destek Servisi kuruyoruz”

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel ise Teknofest takımlarının büyük kısmının mühendislik öğrencilerinden oluştuğuna dikkat çekerek, “Sizler için Fakültemizde yeni bir birim oluşturuyoruz. Atölye Destek Servisi adını alacak bu birim sizlere projelerinizi yürütürken gereksinim duyacağınız malzemelerin temininde yardımcı olacak. İnşallah 4 Mart Dünya Mühendisler Günü’nde bu birimi açarak çalışmalarınıza daha etkin bir destek sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Sizler DPÜ markasını yükselteceksiniz”

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Sizleri tebrik ediyorum. Genç yaşta böyle büyük hedefler koydunuz. Umarım daha da ileriye gidersiniz. Yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Daha çok öğrencimiz bilim üreten, teknoloji üreten topluluklarımıza katılacaklar. DPÜ markasına değer katacak ve yükselteceksiniz, buna yürekten inanıyorum. Gerek şahsım gerek çalışma arkadaşlarım, üniversitemizin tüm kaynaklarıyla birlikte yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çok merak ediyor ve heyecan duyuyorum. Her birinize çalışma alanlarınızda başarılar diliyorum” dedi.

“Teknofest takımlarımıza ek destek paketi sunuyoruz”

Teknofest’e hazırlanan takımlar için bir destek paketinin hayata geçeceğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Göçmez,” Siz değerli öğrencilerimizin çalışmaları ve geleceğe yönelik projeleri çok ama çok kıymetli. Hatta bu projelerimizden birkaç tanesini kuluçka merkezimize aktarabilirsek çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Sizin yürüttüğünüz çalışmalarla ilgili yeni bir destek paketi hazırladık. DPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri’nin Hızlı Destek programı kapsamında projelerinize 30 bin TL’ye kadar destek sağlama yönünde bir karar aldık. Sürecin hayata geçmesi için projelerinize ilişkin belgeleri en kısa sürede koordinatörlüğümüze ulaştırmanızı sizlerden rica ediyoruz. Farklı konularda gereksinim duyduğunuz destekleri vermek için de sizlerden gelecek isteklere açığız. Sizlere her zaman kapımız açık. İstediğiniz zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz” diye konuştu.

Toplantının son bölümünde takım temsilcileri, Prof. Dr. Göçmez’e çalışma koşulları ve gereksinimlerine ilişkin isteklerini ilettiler.

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