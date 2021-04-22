DPÜ Uluslararası Projeler Araştırma Ekibinden bilgilendirme toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin çeşitli birimlerinden temsilcilerin görev aldığı Uluslararası Projeler Araştırma Ekibi, başvuru yapılan projelerle ilgili üniversite yönetimini bilgilendirdi.

Çevrim içi olarak düzenlenen etkinliğe Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ile ekip üyesi akademisyenler Prof. Dr. İsmet Çelik, Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Prof. Dr. Samir Afifi, Prof. Dr. Oktay Şahbaz, Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Dr. Öğr. Üyesi Ümran Erçetin, Dr. Öğr. Üyesi Dilcu Gönül, Arş. Gör. Dr. Ali Adem Bahar, Öğr. Gör. Dr. Berrin Demir, Öğr. Gör. Vehbi Onur Demirciler ve Öğr. Gör. Seyfullah Koçak katıldı.

Toplantıda bir sunum yapan Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Oktay Şahbaz, son dönemde AB Merkezi Proje Fonlarına sunulan 4 proje teklifinin içeriği ve kurulan ortaklıklar hakkında bilgi verdi. Üniversitenin ilk defa merkezi projelere başvuruların yapıldığının dile getirildiği toplantıda proje yazım aşamasında ekibe liderlik yapan Prof. Dr. Samir Afifi ise, üniversite potansiyelinin geliştirilmesi için proje ekibinin arttırılmasının ve tüm akademik personelin bir şekilde çalışmalara katılımının gerekliliğinden söz etti.

Rektör Kazım Uysal, proje teklifi sunan ve bu konuda çalışan herkesi desteklemeye ve teşvik etmeye hazır olduklarını belirterek, ekibin çabasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uysal, başvuru sayılarının arttırılması için nelerin gerekli olduğu konusunda ekiple görüşerek çalışmaların takipçisi olacağını söyledi.

Prof. Dr. Hasan Göçmez ise, bir yılı aşkın bir süredir ülkemizin bütçe ayırarak ortak olduğu merkezi fonlara proje yazmak için organizasyonların yapıldığı ve bu çalışmaların sonucunda da 4 farklı projenin sunulduğunu hatırlatarak, yeni dönemde de Rektörlük olarak üniversiteye uluslararası fonlardan projeler kazandırılacağına olan inancını dile getirdi.