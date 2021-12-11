DPÜ Ukrayna projelerini paylaştı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, Ukrayna Fahri Konsolosluğu’na atanan Erkan Güral’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ukrayna Fahri Konsolosu Erkan Güral’ı yeni görevini kutlamak amacıyla ziyaret eden Rektör Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ile Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Merkezi (DPÜ ULMER) Müdürü Muhammet Yunus Şişman’ın yer aldığı üniversite heyeti, görüşmede DPÜ’nün geçmişte Ukrayna üniversiteleriyle ilgili yürüttüğü çok sayıda çalışmayı da Fahri Konsolos Erkan Güral’a aktarma olanağı buldu.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Rektör Uysal, Dumlupınar Üniversitesi adına verimli bir toplantı olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Hasan Göçmez, DPÜ adına çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyerek üniversite heyetinin görüş alışverişinde bulunduğu projelerin kısa sürede hayata geçmesi için yol haritasını belirlediklerini ifade etti.

DPÜ ULMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus Şişman ise DPÜ’nün Ukrayna’daki bir çok üniversiteyle uzun süreli iş birliği çalışmalarının içerisinde olduğunu hatırlatarak Güral’ın fahri konsolosluğunun üniversite ve Kütahya adına önemli bir gelişme olduğunu belirtti.