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DPÜ TTO’de yönetim kurulu toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DPÜ TTO) Yönetim Kurulu toplantısı Kütahya Tasarım Teknokent’te gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 13.08.2021, 11:37
DPÜ TTO’de yönetim kurulu toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DPÜ TTO) Yönetim Kurulu toplantısı Kütahya Tasarım Teknokent’te gerçekleştirildi.

Toplantıya DPÜ TTO Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Göçmez başkanlık etti. Toplantı sonunda, DPÜ TTO yönergesi ve yönetmeliğinde değişiklikler, mali düzenlemeler, patent düzenlemeleri ile birçok önemli konuda kararlar alınırken, DPÜ TTO’nun bilim ve teknoloji alanına dair sertifikalı eğitimler yapabileceğine ilişkin karar da onaylandı.

DPÜ TTO’nun bir sonraki toplantısı 1 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.
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